L'àlbum de cromos del Carnaval de Solsona ja és a la venda a la ciutat

Ja es pot adquirir en diferents establiments de la ciutat l'àlbum de cromos del Carnaval de Solsona. Un fet esperat per molts aficionats a la festa; i no només els més petits, tal com es va poder comprovar en la presentació d'aquesta iniciativa, que va tenir lloc el dissabte passat a la tarda.

La pluja va obligar a canviar l'indret previst de la presentació a darrera hora, que era a la plaça del Ruc, pels baixos de l'ajuntament. La proximitat de les dues adreces no va suposar cap inconvenient remarcable per als assistents. Tot i que una part destacada dels presents eren nens i nenes petits acompanyats dels pares, tampoc es van voler perdre la presentació de l'àlbum molts adults aficionats a la festa i als col·leccionadors.

De fet, molts solsonins ja van sortir de l'acte amb l'àlbum als dits i moltes ganes d'encetar-lo, ja que es van posar a la venda als mateixos baixos de la casa consistorial immediatament després de la presentació. El preu era de vuit euros, i incloïa l'àlbum i tres sobres amb cromos al seu interior.

Cinquanta anys de Carnaval

L'acte de dissabte a la tarda s'emmarca dins de les novetats de la festa de l'any vinent, que posen especial atenció a l'aniversari d'or de la festa.

En l'edició de l'any 2020 es commemoraran els cinquanta anys de la recuperació de la festa del Carnaval de Solsona per part d'una colla de solsonins que van decidir que era l'hora de plantar cara a una censura que havia suposat la supressió d'aquesta festa a la ciutat des de l'any 1939. La victòria de les tropes de Franco va suposar un canvi en la moral del país que va afectar especialment una festa com el Carnaval, que suposava passió, carnalitat i pecat abans del rigor de la Quaresma; conceptes poc apreciats pel nou règim.

Així, a més a més de l'edició d'un àlbum de cromos, la junta de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona (AFCS), en estreta col·laboració amb diferents comparses del Carnaval, ha preparat activitats per fer més lluïda la celebració d'aniversari. Entre aquestes, destaquen la sortida al mercat d'una cervesa pròpia de la festa batejada com La boja; una exposició de fotografies que repassen aquests cinquanta anys en imatges i una altra mostra referent als gegants del Carnaval; la col·locació de domassos commemoratius a les faroles de Solsona durant els dies de la festa; un concert de músiques del Carnaval o bé la inauguració d'un nou element folklòric, L'Espedrera, i el seu cor-responent ballet...

Pel que fa al Carnaval infantil, s'ha creat un concurs per triar la il·lustració d'un díptic on exclusivament s'anunciaran els actes relacionats amb el Carnaval dels més petits. A més a més, hi ha alguns canvis a nivell organitzatiu, com és l'obligatorietat d'inscriure's a la botiga del Carnaval tots els nens i nenes que vulguin participar a les contradanses, el ball de bastons o bé els bufons; tot i que la junta remarca que no és necessari ser soci per apuntar-se.