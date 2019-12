L'alcalde de Solsona guardona a la veïna més longeva de la ciutat

Maria Mas i Ramonet és la veïna més longeva de Solsona amb 101 anys d'edat i, per això, l'alcalde de la ciutat, David Rodríguez, li va atorgar un diploma ahir per l'estima que mostra ella per Solsona i per la seva patrona, la Mare de Déu del Claustre.

Filla del barber Mas, la Maria va néixer a Cal Vilà, a la plaça Major, el 12 d'octubre de 1918. Joan Riu, amb qui es va casar, va continuar el negoci del seu pare i la barberia de la plaça va arribar a ser centenària. Mare de dues filles, la M. Claustre i la Montserrat, ha estat sempre una dona molt familiar, mestressa de casa i, alhora, brodadora.

Maria Mas i Francesc Casafont, «Paco de l'Sport», que aquest mes ha complert 100 anys, són els dos solsonins amb una trajectòria vital més extensa. Amb aquestes dues persones, l'Ajuntament ha recuperat el gest de felicitar els veïns centenaris.