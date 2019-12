L'orfeó i Lacetània Teatre alegren els carrers amb les nadales i els pastorets

L'agenda de les festes de Nadal a Solsona té una cinquantena d'actes entre representacions, tallers i activitats preparades per a tots els públics. I aquesta agenda no s'entendria sense la implicació del ric teixit associatiu local.

En aquest sentit, cal destacar la cantada de nadales pels carrers del nucli antic solsoní, que va tenir lloc ahir al vespre, i que és un bon exemple de la col·laboració entre entitats locals, en aquest cas l'Orfeó Nova Solsona i Lacetània Teatre.

La cantada de nadales pels car-rers i les representacions escèniques van començar a la plaça del Palau Episcopal i van continuar a la plaça Major, el carrer Sant Cristòfol, el carrer Terceries, la plaça de Sant Joan i el carrer Castell, i van finalitzar altra vegada a la plaça Major. En cada parada, els membres de l'Orfeó Nova Solsona van interpretar nadales tradicionals com El noi de la mare, Glòria in excelsis deo i La pastora Caterina, entre d'altres. Seguidament, sis actors de Lacetània Teatre van representar fragments dels Pastorets de Folch i Torres, l'obra que representen en aquestes dates al Teatre Comarcal.

De fet, la col·laboració entre les dues entitats va començar fa poques edicions (abans només recorrien els carrers els cantaires de l'orfeó) arran d'un any que no hi va haver representació teatral; i a canvi, Lacetània Teatre va oferir un tast de l'obra. Però l'experiència va ser tan positiva per les dues bandes que van decidir continuar-la.

Tot i que l'acte va començar amb actors, cantaires i uns quants espectadors, a mesura que el vespre avançava s'hi anaven afegint solsonins de diferents edats, molts dels quals no es van poder estar de sumar-se, també, a les veus de l'orfeó per cantar nadales conegudes per tothom.



Carta als patges

Avui és un dia especialment esperat pels solsonins més petits, que tindran l'oportunitat d'entregar en persona la carta als emissaris dels Reis Mags que, de les 10 del matí a la 1 del migdia i de les 4 de la tarda a les 8 del vespre, recolliran totes les missives que els entreguin. Durant la visita dels patges la Sala Polivalent acollirà diverses activitats per als més petits.

Anteriorment, aquesta activitat s'organitzava a la plaça Major, però el fred que acostuma a fer en aquestes dates (ahir a Solsona van baixar lleugerament les temperatures) va aconsellar canviar-ne la ubicació.