Els patges dels Reis Mags recullen 377 cartes de nenes i nens de Solsona

Els patges dels tres Reis Mags van visitar ahir Solsona per rebre les 377 cartes escrites per nenes i nens solsonins. La jornada «Un dissabte amb els patges» va reafirmar-se un any més com una de les iniciatives més seguides pels infants de la ciutat, que, a part d'entregar les seves cartes, van poder gaudir d'un ampli ventall d'activitats a la Sala Polivalent.

La jornada va tenir lloc ahir de deu del matí a una del migdia i de quatre a vuit de la tarda. A part de l'entrega de les cartes als patges reials, els infants van poder gaudir de diverses activitats de forma gratuïta com inflables, ponts de mico, un racó de jocs i també diferents tallers, com els de fanalet i els de maquillatge, entre d'altres. A més, tota la jornada va estar amenitzada per actuacions musicals i cantades de nadales a càrrec de membres de l'escola municipal de música, durant el matí, i participants del taller musical Àtic, a la tarda.

De la mateixa manera que en les dues últimes edicions, el fred no va ser un impediment perquè els més de 350 nens i nenes poguessin gaudir de parlar amb els patges reials i explicar-los com s'han portat durant l'any i què volen que els portin els Reis. En total, els patges van rebre 362 cartes, i 15 infants més les van deixar a la bústia reial situada al vestíbul. Així, en total es van recollir 377 cartes, prop d'una cinquantena menys que en l'edició de l'any passat.

Tot i així, l'organització es va mostrar satisfeta tant per l'afluència de persones que van assistir a la jornada i la participació a les diverses activitats que s'hi oferien, com pel bon funcionament d'aquestes activitats. Els organitzadors asseguren que al matí ja hi va anar un bon nombre de persones, però que a la tarda l'afluència va créixer de forma important.

«Un dissabte amb els patges» incloïa, a part dels tres patges i els dos escribes, un equip de prop de 30 persones format pels monitors de les activitats i dels elfs màgics que, com en les darreres edicions, no van faltar en aquesta ja tradicional fita nadalenca.

Els pares i mares es van mostrar molt satisfets de celebrar aquesta iniciativa a la Sala Polivalent repetint la fórmula dels darrers dos anys, ja que en edicions anteriors els nens ho arribaven a passar malament per culpa del fred que passaven mentre feien cua per asseure's a la falda dels patges. Així, tal com van assegurar, s'han canviat els plors pels somriures dels més petits.

L'única novetat d'enguany respecte a les últimes edicions era que la jornada formava part del programa del parc de Nadal Il·lujoc.