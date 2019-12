Solsona convoca un ple per resoldre les al·legacions de la CUP als pressupostos

L'Ajuntament de Solsona ha convocat un ple extraordinari el proper 8 d'octubre a la 1 del migdia per aprovar definitivament el pressupost general del 2020 després que el grup municipal d'ApS-CUP hagi presentat al·legacions per primera vegada als pressupostos que s'hauran de resoldre.

Si bé a final de gener hi haurà la primera sessió ordinària de l'any, el consistori no vol esperar perquè el termini de resposta de les al·legacions acaba abans i «per evitar endarrerir l'entrada en vigor del pressupost i agilitzar-lo al màxim», afirma l'alcalde, David Rodríguez.

La formació que lidera Pilar Viladrich demana una reducció de la partida de retribucions de l'alcalde i els regidors amb dedicació parcial de l'equip de govern, així com la partida d'Alcaldia i Protocol, i considera que hi ha despeses que no estan previstes en el pressupost, com les que fan referència al tanatori, la implementació d'accions per mobilitzar el parc immobiliari de la ciutat i l'estudi de viabilitat d'una piscina coberta.

Així mateix, assenyala que cal preveure com a ingressos les taxes del servei de llar d'infants municipal i la despesa que suposa la contractació de la cooperativa que la gestiona.

El govern municipal proposarà desestimar aquestes al·legacions a partir de l'informe d'Intervenció, amb arguments que s'exposaran en el decurs del Ple. L'Ajuntament va aprovar a final de novembre el pressupost del proper exercici, que és de 9,5 milions d'euros, amb els vots a favor d'ERC, el posicionament contrari de Junts per Solsona i la CUP i l'abstenció de la regidora del PSC.