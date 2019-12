Can Mascaró acollirà la nova oficina comarcal d'Agricultura

Edifici de Can Mascaró, on es faran les obres

Edifici de Can Mascaró, on es faran les obres arxiu/jaume ribó

La finca de Can Mascaró, situada al km 2 de la carretera de Solsona fins a Coll de Jou, on actualment hi ha la seu del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), també acollirà la nova oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i l'Àrea Bàsica dels Agents Rurals del Solsonès. Aquesta se situarà en un dels tres edificis que formen la finca de Can Mascaró, juntament amb el CTFC i el restaurant Can Mascaró.

El projecte preveu obres als tres pisos de l'edifici que anteriorment havia tingut la funció d'oficines del Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya (CEDRICAT), i serà la nova seu tant de l'oficina comarcal del DARP com dels agents rurals del Solsonès, que fins ara ocupaven dos locals de lloguer a la capital de la comarca, fet que comportava una despesa de 25.000 euros l'any.

El mateix DARP va adjudicar les obres el mes d'agost passat a l'empresa Solvetia amb un pressupost de gairebé 185.000 euros i els treballs per adequar l'interior de l'edifici ja han començat. La seva nova seu tindrà tres pisos amb funcions diferenciades. A la planta baixa només s'intervindrà a la part del vestíbul, i serà en els dos pisos superiors on se centraran els esforços.

El primer pis estarà destinat a les oficines comarcals del DARP i disposarà d'un espai d'atenció al públic, tres sales de visita, una àrea de tècnics per a l'enginyer forestal, tècnics agrícoles i veterinaris, una àrea administrativa i el despatx de la cap de l'Oficina Comarcal, Elisabet Brualla. Tot i això, en el mateix nivell i amb comunicació a l'exterior hi haurà sala de botes, motxilles i armer, per als agents rurals.

La planta superior anirà destinada a l'Àrea Bàsica dels Agents Rurals del Solsonès i s'hi farà una nova distribució de l'espai amb l'objectiu de fer-hi cabre nous vestidors, l'oficina del cap dels Agents Rurals i una sala de reunions.

A més a més, els tres pisos quedaran connectats per un ascensor de sis places. El projecte també inclou un treball d'adequació de l'actual aparcament que comparteixen el CTFC i el restaurant Can Mascaró per destinar-hi noves places als usuaris del nou equipament.