L'equip de treball dels pressupostos participatius de Solsona reuneix 40 persones

Una quarantena de solsonins més grans de 16 anys integren l'equip de treball del pressupost participatiu de Solsona per als exercicis 2020 i 2021. Són els que van acceptar la invitació de l'Ajuntament a partir d'un sorteig aleatori. La primera trobada de treball, en què es durà a terme una tempesta d'idees i propostes, serà el 16 de gener, tot i que els integrants de l'equip ja es van reunir fa dues setmanes en la sessió de presentació del procés.

El consistori ha obert un període de recollida de propostes en les quals tothom pot descriure la proposta d'acció, que ha de ser de millora en el manteniment de la via pública del municipi, i especificar en quin àmbit d'actuació se circumscriu (urbanització de places i carrers, parcs i jardins, altres espais o equipaments públics, enllumenat, seguretat viària, eficiència energètica, gestió de residus, etc.). Així mateix, es demana concretar el criteri per argumentar la necessitat de la proposta. L'equip de treball també recollirà aportacions ciutadanes del seu entorn per posar-les damunt la taula el dia 16 de gener.

En aquesta tercera edició del pressupost participatiu s'ha doblat el volum de persones interessades a formar part de l'equip de treball respecte dels anys anteriors, una situació valorada molt positivament per la regidoria de Participació, que encapçala Joan Parcerisa. Les properes sessions, a banda de la del 16 de gener, tindran lloc el 30 de gener, quan es durà a terme una visita de camp; el 13 de febrer, per aprofundir en les propostes, i el 19 de març, per validar-les i aprovar-les.