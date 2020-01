L'Il·lujoc tanca la seva primera edició amb més de 600 entrades venudes

El final de l'any 2019 i les festes nadalenques a Solsona han estat marcats per la nova iniciativa de l'Ajuntament solsoní, el Parc de Nadal Il·lujoc, que va tancar portes l'últim dia de l'any amb les campanades infantils. Molts nens i nenes de la capital del Solsonès i rodalia van passar un dia o altre per la Sala Polivalent per gaudir de les diferents activitats que oferia el seu programa. En total es van vendre unes 600 entrades repartides en els cinc dies. Aquestes entrades només corresponen als infants i no els acompanyants, per tant, l'assistència va ser superio.

L'Il·lujoc, que enguany ha substituït la pista de gel sintètic dels darrers anys, va ser una aposta de les regidories de Cultura i Educació, que van voler oferir més confort als infants fent les activitats en un espai interior. A més, es va decidir fer el Parc de Nadal després de la bona acollida de la jornada «Dissabte amb els patges», que els darrers dos anys s'havia portat a terme a la Sala Polivalent amb molt bon seguiment.

Així doncs, del 23 al 31 de desembre l'Il·lujoc va oferir als infants una sèrie d'activitats com ara un circuit d'aventura, un rocòdrom o un circuit de segways, a més de fer cagar el tió el dia 24 i celebrar les campanades infantils dimarts passat al migdia amb crispetes. A més d'això, cada dia hi havia inflables, un espai de ludoteca per als més petits i diferents tallers.

Tot i això, la jornada que més èxit va tenir va ser la visita dels patges dels Reis d'Orient del dia 28, ja que més de 350 nens van poder donar les seves cartes als enviats de Ses Majestats. També hi va contribuir el fet que aquell dia l'entrada fos gratuïta, mentre que en la resta costava cinc euros. Tot i això, els pares i mares preguntats per Regió7 van assegurar que pagar aquest preu valia la pena i que els descomptes de la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona (UBIC), un dels col·laboradors del parc juntament amb Amisol, que es va encarregar del servei de bar, ajudaven en aquest sentit.

L'organització es mostra molt satisfeta del seguiment de l'Il·lujoc en la seva primera edició, amb unes 120 entrades per dia, excepte les jornades del cagatió i les campanades, que, com que eren dies especials, van tenir menys seguiment, i el de la visita dels patges, en què l'entrada era gratuïta i és un acte molt consolidat.

«La gent ens deia que els nens s'ho passaven molt bé i que no tenien pel fred», explica la tècnica de Joventut i Cultura, Míriam Montraveta. «També van destacar el servei de bar per als acompa-nyants dels nens i la diversitat del parc, ja que cada dos dies es canviaven els tallers i les activitats», assegura Montraveta.