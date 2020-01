La Mancomunitat d'Aigua treballarà per millorar l'efectivitat del bombament

La Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès (MAAS) treballarà per una millora del repartiment de l'aigua durant el 2020. L'entitat solsonina ha presentat el pressupost d'enguany amb tres obres que milloraran l'eficiència de les línies que permeten la distribució de les aigües del Solsonès. Les tres obres més destacades es duran a terme als trams de Llera i la Torregassa, a la línia que connecta Solsona, Olius i Llobera, i, finalment, a Lladurs.

L'obra més costosa que durà a terme enguany la MAAS tindrà com a objectiu reforçar les estacions de bombament de Llera i la Torregassa, que connecta Lladurs fins a Olius, passant pel nord de Solsona. Ambdues transporten aigua bombejada del riu Cardener mitjançant dues canonades, tanmateix actualment no es troben connectades entre si. És per aquest motiu que la Mancomunitat treballarà per crear una connexió d'emergència.

D'aquesta forma es podran enllaçar les dues canonades, així en cas d'avaria o falta d'aigua d'alguna de les dues canonades, l'altra captació suplirà la seva tasca. Per poder fer la interconnexió, la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès rebrà una subvenció de 644.888,67 euros, el que suposarà el 90% del pressupost de l'obra.

D'altra banda, gran part dels 11 municipis que formen part de l'entitat transferiran la subvenció de 20.000 euros que la Diputació de Lleida atorga als consistoris provincials per al manteniment d'aigües a la Mancomunitat. La MAAS utilitzarà aquestes subvencions per fer millores a la canonada del Rajolí cap al dipòsit d'Hostal Nou. L'aigua que abasteix la banda sud del Solsonès i Biosca, és a dir, el tram entre Solsona, Olius i Llobera, passa per aquesta canonada, i segons el president de la MAAS, «la seva mida és reduïda per la quantitat d'aigua que transporta, conseqüentment, s'ha de substituir per una de més gran». Per aquest motiu, l'ens comarcal invertirà 160.000 euros a substituir la canonada actual per una adequada a la quantitat d'aigua que transporta. Per a Rovira, es tracta d'una operació molt rellevant, ja que «permet abastir una gran part del sud de la comarca i la Biosca».

A partir de la mateixa transferència que la Diputació concedeix als municipis per al manteniment de les aigües, la MAAS aprofitarà per reforçar la línia Casanova Sarantill i Carissols al municipi de Lladurs. L'obra xifrada en 20.000 euros als pressupostos anuals permetrà que es desplaci la zona de bombeig del municipi solsoní. El punt de bombeig de Lladurs era a la zona de Montpol i ara es traslladarà cap al dipòsit de la MAAS.

La MAAS ha optat per fer aquest canvi d'ubicació per qüestions «de millorar l'eficiència i reduir la despesa», apunta el president de la MAAS, Daniel Rovira. Aquest canvi també és motivat per l'ampliació de les línies de llum al municipi solsoní, ja que si des d'un inici no es va situar la zona de bombament al dipòsit, va ser per falta de llum. El nou punt es trobarà a escassos metres de l'anterior, tanmateix permetrà que l'aigua baixi de forma més directa i permetrà reduir costos.

La tasca de la Mancomunitat és la de gestionar l'aigua del Cardener i la ribera Salada, que es va crear el 1979. L'entitat és formada per 10 ajuntaments del Solsonès: Solsona, Lladurs, Riner, Olius, Pinós, Llobera, Clariana de Cardener, Castellar de la Ribera i Pinell, la Molsosa i una localitat de la Segarra, Biosca.