Els Reis Mags visiten els solsonins en una cavalcada cada dia més espectacular

Els Reis d'Orient no s'han oblidat de la seva visita anual a Solsona i, malgrat l'enrenou que els fa anar atrafegats tota la tarda i la nit, han tingut temps de saludar i entregar regals a petits i grans.

Melcior, Gaspar i Baltasar han estat els tres protagonistes d'una cavalcada que cada any és més lluïda i incorpora més elements. Enguany, s'estrenava la bústia reial de grans dimensions habilitada per recollir els encàrrecs de darrera hora dels nens i nenes més despistats, i que ja era al Parc de Nadal ubicat a la sala polivalent durant aquestes festes nadalenques.

Segons fonts de Ses Majestats, cent cinquanta persones han participat en la desfilada aquest diumenge a la tarda, que ha començat amb tres quarts d'hora de retard que tothom ha disculpat. Nombroses persones a títol individual i entitats locals participen en aquesta cavalcada, des d'esplais fins a grups de teatre i dansa.

La cavalcada reial ha entrat a la ciutat per l'avinguda del Cardenal Tarancón i ha seguit pel mig del passeig del Pare Claret. Era encapçalada per l'estrella i, seguidament, desfilaven elfs, portadors de fanalets i torxes, escribes, carboners i armats que custodiaven els Reis. Al Portal del Castell han descavalcat i s'han afegit a la comitiva l'Orquestra Patinfanjàs, i l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, els ha donat la benvinguda; han continuat el recorregut passant per davant de l'ajuntament –on han saludat la corporació municipal– i després han anat a la capelleta de la plaça de Sant Joan, on Melcior, en nom dels Reis d'Orient, s'ha adreçat als presents.

Després la comitiva reial ha continuat cap a la plaça Major i ha acabat el recorregut a la catedral, on han fet la tradicional adoració al nen Jesús. Finalment, han visitat els usuaris de la residència de la ciutat.



El discurs

En el seu parlament, el rei Melcior han recordat els més desafavorits i han fet esment de les 280 joguines recollides en la campanya de Creu Roja i també de les 90 famílies que han atès el Fons d'Emergència Social aquest any passat, i entre les quals hi ha un centenar d'infants. «Sigueu-ne conscients», ha dit Melcior als presents.