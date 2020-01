Pinós rep una subvenció de 41.000 euros per restaurar la Torre d'Ardèvol

L'Ajuntament de Pinós ha rebut una subvenció de poc més de 40.000 euros del departament de Cultura per a la restauració de la Torre d'Ardèvol. El monument ja fa uns anys que no està en bon estat i, per tant, el consistori considera fonamental la seva restauració per poder convertir la torre en un atractiu turístic del municipi i poder-la fer visitable.

El projecte, que encara s'està definint, té previst que el pressupost sigui al voltant dels 100.000 euros, dels quals 41.422 els aportarà el departament de Cultura mitjançant l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC). Es tracta d'un ajut demanat per l'Ajuntament de Pinós dins dels «Ajuts per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural per al trienni 2019-2021».

La Torre d'Ardèvol presenta deficiències estructurals a causa de l'inevitable pas del temps, que han provocat l'aparició d'esquerdes en la seva estructura i, amb l'erosió, algunes vegades, quan hi ha hagut tempestes, algunes roques de la base de la torre han caigut als carrers i a les places d'Ardèvol.

Per aquest motiu, l'objectiu de l'Ajuntament amb aquesta restauració és consolidar la seva base per evitar aquestes caigudes de roques que poden posar en perill la seguretat dels veïns del nucli d'Ardèvol, i a més, en finalitzar l'obra, que la torre sigui plenament visitable.

Respecte a la resta del pressupost, l'alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, assegura que «hem de buscar altres ajudes on sigui, de la Generalitat, de la Diputació de Lleida, d'on sigui», ja que assegura que el consistori no es podrà fer càrrec de la resta de l'obra si no aconsegueix que se li atorgui alguna subvenció.

La Torre d'Ardèvol és el monument més característic de Pinós. Actualment el que es veu és la torre que va ser construïda probablement el segle X, amb la seva característica forma quadrada. Tot i això, durant gran part de la seva història l'aparença de la torre era circular, ja que al segle XI o potser a principi del XII s'hi va construir una torre circular al voltant de la primera, que es va acabar esfondrant l'any 1932. La Torre d'Ardèvol és un dels més de 40 edificis que formen part de la llista de béns culturals d'interès nacional de la comarca del Solsonès i un dels dos que formen part de Pinós, juntament amb la masia de Cal Tristany.