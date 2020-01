Les al·legacions de la CUP al pressupost sorprenen els grups polítics de Solsona

Les formacions polítiques que formen l'Ajuntament de Solsona van mostrar la seva sorpresa en el ple extraordinari celebrat ahir per les al·legacions presentades per ApS-CUP als pressupostos aprovats el novembre passat, ja que era la primera vegada en la història de l'Ajuntament de Solsona que un partit utilitzava aquesta eina.

El govern de David Rodríguez (ERC) es va mostrar sorprès i decebut pels motius de les al·legacions presentades per la CUP i el mateix alcalde va afirmar que no tenia sentit tornar a debatre el que ja s'havia debatut anteriorment donant a entendre que les al·legacions podien haver vingut motivades per l'absència -per motius laborals- de la representant de la CUP Pilar Viladrich el dia que es van aprovar els pressupostos o per un «interès mediàtic». A més, el regidor d'Hisenda, Ramon Xandri, va dir que no pot ser que ningú es posi en contacte amb el govern a l'hora de preparar els pressupostos, exceptuant el grup de Junts, i que «ens passem dos mesos que ningú obri la boca».

El representant de Junts per Solsona, Marc Barbens, també va lamentar haver-se de reunir ahir per aprovar altre cop els pressupostos i va assegurar que, quan els van informar el 28 de desembre que la CUP havia presentat al·legacions, «vam pensar que era una innocentada». Barbens va lamentar que es trenqués amb la tradició que tenia l'Ajuntament de Solsona per la qual mai s'havien presentat al·legacions tot i que va reconèixer que «és una eina totalment legítima». Encarna Tarifa (PSC), per la seva banda, també es va mostrar sorpresa per la convocatòria d'aquest ple i va esperar que «tot acabi bé».

Viladrich va justificar la presentació de les al·legacions per transmetre al govern que «està massa acostumat que això sigui una partida en solitari» i va recordar que «aquí hi ha tres grups més que volem dir la nostra». A més, el seu company de partit, Óscar Garcia, va voler recordar als regidors de les altres formacions que les al·legacions són una eina «normal» a molts ajuntaments de Catalunya, i Viladrich va afegir que és un mètode legítim per defensar les idees del seu partit.

Les al·legacions presentades per Pilar Viladrich inclouen diversos aspectes, com la introducció de la despesa prevista en el projecte del tanatori municipal, la no previsió d'una partida per mobilitzar el parc immobiliari de la ciutat un cop se'n faci l'estudi, la reducció de les retribucions dels membres del govern o l'estudi de la construcció d'una piscina coberta a la ciutat, projecte que el govern tenia al seu programa.

Finalment, les al·legacions van ser desestimades i el pressupost es va tornar a aprovar per majoria amb els únics vots a favor d'ERC.