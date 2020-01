Lladurs denuncia no haver rebut l'ajut dels aiguats del 2018

L'alcalde de Lladurs, Daniel Rovira, va transmetre ahir el seu malestar a la delegada territorial del Govern de la Catalunya Central, Alba Camps, pel fet de no haver rebut l'ajuda extraordinària per reparar els danys causats pels aiguats del novembre del 2018 que Governació va prometre al consistori del municipi del Solsonès. Rovira denuncia que Governació els demanés que fessin les obres corresponents a les destrosses que va provocar l'aiguat a Lladurs l'any 2018 i que els asseguressin que rebrien un 50% del cost d'aquestes actuacions en el futur, fet que fins ara no s'ha complert.

L'alcalde de Lladurs explica que el 2019 van quedar molt sorpresos quan a l'Ajuntament va arribar una notificació de Governació que informava que no rebrien l'ajut que se'ls havia promès i que pujava als 9.000 euros. Rovira destaca que ells van fer tot el que se'ls va demanar i que, com que és un municipi petit, es tracta d'una quantitat econòmica important per a l'Ajuntament. A més, Rovira no entén per què Lladurs no ha rebut aquesta ajuda mentre que altres municipis de la comarca sí que ho han fet de manera íntegra.

Camps va escoltar la queixa de Rovira i li va transmetre el seu suport perquè considera que aquesta és una situació injusta que altres municipis d'arreu de Catalu-nya també han patit.

La presència de la delegada ter-ritorial del Govern a la Catalunya Central a Lladurs era motivada pel projecte d'ampliació de l'escola del municipi. Camps va poder visitar el centre escolar i els alumnes, així com les instal·lacions del poliesportiu que es volen aprofitar per ampliar el centre, com ara els vestidors i les dutxes.

Actualment l'escola de Lladurs té un total de 19 alumnes i la previsió és que el nombre augmenti de cara al proper curs amb 3 o 4 més. Rovira assegura que el centre ja està al límit de la seva capacitat i per tant considera necessària la seva ampliació, que el departament d'Ensenyament ja ha aprovat i que es portarà a terme durant aquest any 2020.