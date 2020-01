El Solsonès i Cardona inicien un nou pla de desenvolupament local

Els ajuntaments i les associacions d'empresaris del Solsonès i de Cardona ja segueixen un nou pla per impulsar el desenvolupament local al territori de cara als propers 10 anys. Es tracta del Pla d'Acció pel Desenvolupament Local de Solsona, Cardona i el Solsonès 2019-2030, que ha desenvolupat l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (AdlSolCar).

Aquest projecte, en el qual han treballat diversos agents del territori com els ajuntaments de Solsona i Cardona, així com les seves associacions d'empresaris i el Consell Comarcal del Solsonès, segueix el fil del primer pla d'acció que es va dur a terme al territori entre els anys 2015 i 2019.

La directora de l'AdlSolCar, Gloria Domínguez, destaca d'aquest nou pla que el gran mèrit és haver aconseguit que «molts agents del territori s'hagin alineat per dir quin és el problema i on volen anar», fet que considera «molt important». Domínguez explica que el procés d'elaboració del pla va començar a final del 2017. «Vam mirar com havia anat el primer, què havia tingut èxit i què no, quines accions no havíem pogut realitzar o quines accions no planificades s'havien acabat incloent», recorda. A partir d'això van analitzar el territori a través de tallers i reunions amb més de 200 persones per determinar quins problemes hi havia al territori i a quins podien donar-hi resposta.

En aquest sentit, s'ha continuat algun dels projectes que es van iniciar durant el primer pla d'acció com el servei «Connectem». «Es tracta d'un servei d'orientació laboral i d'intermediació entre persones i empreses que ha funcionat molt bé i l'hem convertit en estrella del nostre projecte», afirma Domínguez.

En el pla d'acció 2019-2030, l'Agència també se centrarà en dos aspectes que per la seva experiència creuen que s'han de millorar. Per una banda, treballen per aconseguir més sòl industrial per construir polígons o aprofitar nous espais per donar cabuda a les empreses. També volen continuar donant suport a les petites empreses, majoritàries al territori, en l'àmbit de la cooperació. «Hem fet un directori fruit d'anar a veure 300 empreses, per veure com poden cooperar entre elles al territori. A vegades hi ha oportunitats de negoci que es perden perquè les empreses no tenen comunicació», assegura Domínguez.