Mònica Terribas serà mata-ruca al 50è Carnaval de Solsona

La reunió de socis amb el president anunciant Terribas com a mata-ruca A.M.

La periodista Mònica Terribas serà la mata-ruca d'enguany del Carnaval de Solsona. Així ho va anunciar el president de la junta, Joan Solé, a la reunió de socis que es va celebrar divendres al vespre. Durant la trobada es van anunciar les diferents novetats d'aquest Carnaval.

Aprofitant la visita de la periodista i amb la seva col·laboració, Solsona FM emetrà el programa No tan dematí, amb Mònica Terribas en l'horari del mercat, el dissabte a la tarda. El cap de setmana d'abans de Carnaval, el 14, 15 i 16 de febrer, es farà una exposició de fotografies dels 50 anys de la festa solsonina i el concert Simfonies Boges, en què participaran músics com Eduard Gener, la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i Roger Mas. El dissabte s'estrenaran els vestits nous dels 4 Bojos i l'assaig dels ballets es farà a la plaça Major. A més, la Capta dels Geganters es passarà al diumenge a la tarda. El divendres de Carnaval, 21 de febrer, s'encetarà amb Gegantons a prova, una gimcana per a nens. Els més petits podran continuar la festa amb un concert a la Sala Polivalent de Pop Per Xics.

Una altra de les novetats serà el dissabte a les 11 de la nit: concert a la plaça Sant Joan a càrrec del Torricelli Duo i el Ponny Pisador. El diumenge se celebrarà l'acte Miss-you, el comiat de la forastera, es valora que «ha quedat desfasada». El Carnaval Infantil tampoc tindrà la presència d'aquest personatge. A continuació, es durà a terme el Premi Ruc de l'any, es premiarà qui l'ha cagat més durant el 2019, en què els solsonins podran votar entre tres candidats en urnes que es trobaran en bars de la ciutat. Durant les contradanses s'estrenaran dues cançons originàries del Carnaval de la República, arranjades per Albert Fontelles.

El diumenge mateix a la nit, la minijunta de Carnaval organitzarà un concert per a adolescents. Per al dilluns de Carnaval Infantil la minijunta ha organitzat la primera bramada infantil. Els participants hauran d'apuntar-s'hi els dies 16 i 17. Durant el concurs de disfresses no hi haurà divisió de gènere i es premiarà la Individual, la Parella, el Grup i el Muntatge.