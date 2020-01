La Festa de Sant Antoni confia que es repeteixi el nombre de cavalls del 2019

El cap de setmana vinent torna la Festa de Sant Antoni Abat a Solsona, que convertirà els cavalls en els protagonistes de la ciutat amb la cercavila, la benedicció i els Tres Tombs que començaran a dos quarts de dotze del matí a l'entorn de la plaça del Camp.

Enguany Cofestas, l'associació organitzadora de la festa, espera repetir el nombre de cavalls participants en l'edició anterior, entre 35 i 4o, tot i que el seu president, Ramon Arola, assegura que això sempre «és una incògnita. Cada any hi ha menys cavallistes. Anys enrere n'hi havia 60 o 70 però ara ja no n'hi ha tants», lamenta. Dissabte a la tarda també hi haurà una exhibició de carruatges Marathon, en la qual es farà una demostració de conducció i maneig d'aquests carruatges tirats per cavalls.

Com cada any, els pendonistes es renoven i enguany, tal com es va anunciar el gener passat en finalitzar la festa, seran Judit Costa, Marc Barrera i Daniel Guzmán. A més, l'organització ha nomenat pendonista d'honor Pere Vila.

La Festa de Sant Antoni Abat d'aquest any presenta poques novetats respecte a la del 2019. Una és el concurs de botifarra que tindrà lloc diumenge a la tarda a la Sala Polivalent, i una altra de menys destacada és la introducció de dos premis sorpresa que se sumaran als números contigus al guanyador de «La gran cagada», que es continuarà emportant un premi de 200 euros. A més, l'organització repeteix la fórmula de l'any passat amb la celebració d'un dinar dissabte en substitució del tradicional sopar. «Aquest any tornem a fer el dinar a la Sala Polivalent, ja que l'any passat la gent va estar molt contenta del canvi», afirma Arola.

El programa de la festa també inclou altres activitats com els inflables per als més petits que estaran disponibles dissabte d'11 a 2 al camp del Serra.