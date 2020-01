Solsona crea el concurs de poesia Ramon Valls per donar valor al gènere literari

La primera edició del concurs Ramon Valls neix a Solsona amb l'objectiu de posar en valor aquest gènere literari, fomentar la creativitat en totes les franges d'edat i celebrar amb un nou al·licient el Dia Mundial de la Poesia.

L'iniciativa organitzada per SolsonaFM, la biblioteca Carles Morató i proposada per l'escriptora M. Dolors Guàrdia, contempla tres categories: infantil, per a l'alumnat fins a sisè de primària; juvenil, per als estudiants d'ESO i Batxillerat i la d'adults, a partir dels 18 anys. Les poesies que hi concursin han de ser originals i inèdites i han de tenir una extensió màxima de 60 versos. Les millors propostes de cada categoria seran premiades amb un llibre de poesia i una experiència cultural.

El jurat del concurs l'integraran representants de la Biblioteca Carles Morató i Solsona FM, l'escriptora M. Dolors Guàrdia, la traductora Josefina Caball, l'escriptora i traductora Eva Pallarès i el rapsode Moixic (Víctor Pérez). Ells escolliran tres obres finalistes en funció de la seva qualitat literària i artística i l'ortografia, i les persones guanyadores de cada categoria es decidiran per votació popular i les valoracions del jurat.

Durant dues setmanes els treballs es faran públics per la ràdio i les xarxes socials i la ciutadania podrà votar també a través de les xarxes socials i, presencialment, a la biblioteca. La setmana del 16 de març es comunicarà el veredicte a les persones guanyadores i el lliurament de premis tindrà lloc durant la celebració del Dia Mundial de la Poesia.

L'organització ha escollit el nom de Ramon Valls en tractar-se del poeta solsoní més popular del segle XX. Va néixer a Solsona el 1911 i hi va morir el 1981. El municipi li va dedicar el carrer d'escales que connecta el portal de Llobera amb la plaça del Camp, on també hi ha instal·lat un bust de la seva figura.