La seu comarcal d'ERC pateix un atac vandàlic

Durant aquesta matinada de dimecres la seu comarcal d'ERC situada al carrer de Sant Cristòfol ha patit un atac vandàlic que CDR Solsonès ha compartit a les seves xarxes socials. A l'entrada de l'edifici hi ha aparegut una pintada amb la bandera d'Espanya mentre que a la porta hi havia penjada una bandera espanyola amb un cap de porc. A més, a un dels finestrals han penjat un cartell amb el lema «No heu après res de la història».





Hi ha 155 estalvis que foraden les estovalles. #JuntesSomImparables#EndavantCompanyes#CDRenXarxa#SomLlavor #NoEnsFareuCallar #NoEnsAturem pic.twitter.com/048YbTctEU — CDR Solsonès (@CDR_Solsones) January 15, 2020

A les xarxes socials de CDR Solsonès, ells mateixos han penjat la imatge de com ha quedat la seu d'ERC acompanyada d'algunes frases. El missatge deia «Les iniciatives de la gent del poble ens fan agafar energia», «» i «hi ha 155 estalvis que foraden les estovalles».La policia local de Solsona va detectar ahir a la nit a dos possibles causants dels actes després de que ja s'haguessin realitzat., assegura el cos policial. Llavors es va procedir a identificar els causants per si l'Ajuntament volia interposar finalment una denúncia pels danys a la via pública que ha suposat la pintada.L'alcalde de Solsona i expresident d'ERC al Solsonès, David Rodríguez , afirma que «no entenem les accions, ni les compartim, ni ho hem fet quan ho han fet altres vegades a altres partits». «», assegura Rodríguez que afegeix que respecte al lema de la pancarta «potser no és la gent d'ERC del Solsonès qui han d'aprendre, potser és algú altre».Rodríguez ha confirmat aque l'Ajuntament de Solsona ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra per la pintada al terra ja que es tracta d'una via pública. Per part d'ERC, l'alcalde assegura que encara han de parlar de forma interna per decidir si prendran mesures legals.