Gegants Immortals restaura els tres primers monuments megalítics amb un futur incert

L'equip de restauradors de Gegants Immortals liderat per Aleix Barberà i Sílvia Marín ja ha finalitzat la restauració dels tres primers monuments prehistòrics dels set que formen part del projecte. Els tres elements restaurats han estat l'estela del Caballol, el menhir del Solà i l'estàtua-menhir del Roc de la Mare de Déu. Durant aquest any es preveu restaurar la resta de monuments megalítics tot i que el seu destí final encara no està decidit.

Segons el Museu de Solsona, coordinador del projecte Gegants Immortals, les tasques han consistit en la neteja superficial de brutícia, dipòsits i concrecions, el tractament i l'extracció d'elements biològics i la consolidació de parts amb risc de despreniment, així com la consolidació a nivell estructural d'aquells elements fragmentats. Els treballs s'han completat amb la reintegració amb morters de petites fissures i esquerdes i la seva entonació cromàtica. Aquesta primera intervenció de restauració ha permès estabilitzar els elements tractats.

L'eliminació d'elements biològics i el tancament d'esquerdes posarà fre a la degradació que patien, tant a nivell d'estructura com de decoracions. Així mateix, la neteja de les superfícies ha permès posar al descobert els gravats que conserven tant l'estela del Caballol com l'estàtua-menhir del Roc de la Mare de Déu. Tanmateix, caldrà esperar a estudis posteriors per tal de fer-ne interpretacions.

El Museu de Solsona assegura que està previst que durant l'any es continui col·laborant amb altres agents representants del territori com la plataforma NaturaLitat a través d'una sèrie d'actes i reunions per poder arribar a un consens sobre el futur dels monuments megalítics.

La plataforma va sorgir a finals del 2018 organitzant una recollida de firmes per exigir que un cop restaurats els elements prehistòrics es retornessin al seu punt d'origen en plena naturalesa. Per la seva banda, el museu es va mostrar des d'un principi obert a negociar ja que comparteix la intenció de retornar els monuments megalítics ja sigui en forma d'original, còpia o altres variants al punt d'on es van extreure.

El projecte compta amb la gestió del Consell Comarcal del Solsonès, la col·laboració dels ajuntaments de Riner, Pinell i Solsona i està finançat pel Departament de Cultura i la Diputació de Lleida. Aquesta primera fase de restauració ha comptat, també, amb el suport i assessorament del Centre de Restauració i Béns Mobles de Catalunya.