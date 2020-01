L'Obrador del Marc s'endú el premi al millor aparador de Nadal de Solsona

El regidor de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Solsona, Ramon Montaner, ha lliurat aquest dimecres a la tarda els premis als tres millors aparadors nadalencs de la ciutat dels 29 que van participar en el certamen. Montaner, ha entregat 300 euros a Jaume Gilibets, responsable de l'Obrador del Marc, situat al passeig del Pare Claret, per la seva proposta titulada «Emmarquem Nadal», amb què ha participat per primera vegada al Concurs d'aparadors de Nadal.

En segona posició ha quedat la proposta «Regalem un altre Nadal» d'Òptica Jané, situada a l'avinguda del Cardenal Tarancón, amb la qual Maria Jané ha rebut 200 euros. Finalment, Dolors Corominas, de Cal Davesas, al carrer del Castell, ha estat guardonada amb 150 euros per una composició que tenia com a lema «Amb poc tens molt».

El jurat, integrat per representants de La Menestrala, Empresaris per al Solsonès, UBIC, La Inquieta, el cicle formatiu de Comerç de l'Escola Arrels II i l'Agència de Desenvolupament Local (Adlsolcar), no ho ha tingut gens fàcil. Segons explica Glòria Domínguez, directora de l'Adlsolcar, vuit aparadors han aconseguit una puntuació molt ajustada tant per l'impacte com per l'originalitat de les propostes, però finalment el concurs s'ha resolt en funció de la coherència de l'aparador amb els productes de la botiga, un altre dels criteris de valoració que es tenia en compte.

El que està clar és que «sense la contribució dels establiments a fer Nadal, les festes perdrien llum i color i, per tant, cal agrair a la trentena de comerços que han fet aquest esforç per dinamitzar el carrer i ambientar la ciutat», assenyala Ramon Montaner. En aquest sentit, avança que per a properes edicions es pensarà com continuar motivant el sector en aquest sentit.