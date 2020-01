Territori adequarà el tram de Pinós de la carretera B-300

El departament de Territori i Sostenibilitat assumirà el projecte de condicionament del tram de Pinós de la carretera B-300. En una visita al municipi, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, va anunciar que la redacció del projecte de condicionament d'aquesta via finalitzarà al maig i que posteriorment se'n licitarà l'actuació, que es preveu que tingui un cost estimat de 2 milions d'euros.

D'aquesta manera es complirà una demanda històrica que l'Ajuntament de Pinós reclamava des de fa més de 30 anys, diu l'alcalde del municipi, Xavier Vilalta. Segons el batlle, l'Ajuntament de Pinós no té recursos per fer el manteniment d'aquest tram i per això fa tants anys que lluita perquè una administració se'n faci càrrec.

Finalment serà el departament de Territori i Sostenibilitat qui s'encarregarà de fer els treballs de condicionament i posteriorment assumirà la titularitat del vial. «La carretera surt de Calaf i acaba a Pinós. Els 8 quilòmetres que falten per empalmar amb la BV-3002 en aquest moment són competència municipal. Té tot el sentit que la carretera acabi d'arribar fins al terme de Sant Mateu de Bages, empalmi amb la BV-3002 directament i que sigui tota propietat de l'administració», afirma Vilalta en referència a la titularitat del tram afectat.

El projecte constructiu que encara es troba en fase de redacció detallarà tècnicament l'actuació que s'executarà i que consisteix principalment en l'eixamplament del vial i la millora del paviment en aquest tram. Es preveu que el vial passi dels 4,7- 5 metres d'amplada que té actualment als 7 previstos.

Vilalta qualifica l'estat actual de la carretera de «deplorable» i assegura que les males condicions del paviment han provocat alguns incidents com punxades de rodes o problemes de manteniment en alguns vehicles, sobretot amb la suspensió. «Fins i tot jo que soc un apassionat de la bici m'he vist obligat a no passar-hi per no punxar», lamenta Vilalta, que afegeix que la carretera s'ha deteriorat més amb el pas del temps perquè «en principi estava pensada per a vehicles de baix tonatge però últimament hi passen camions de pinso, de porcs, tractors, vehicles de gran tonatge que contribueixen a deteriorar la carretera».

L'adequació de la carretera satisfarà una demanda històrica dels veïns dels pobles que utilitzen aquest vial en el seu dia a dia, ja que el tram de la B-300 afectat sumat a la BV-3002 formen una carretera intercomarcal que surt de Calaf, a l'Anoia, passa pel sud del Solsonès i va a parar a la C-55, la carretera entre Manresa i Solsona, al Bages. Per tant, és una via que utilitzen veïns de tots els pobles de la zona com Salo, Vallma-nya, Pinós, la Molsosa o Castelltallat, entre d'altres.

En la seva visita a Pinós per comprovar l'estat del vial afectat, Isidre Gavín va aprofitar per fer una visita al Pessebre Vivent d'Ardèvol per gaudir d'una de les típiques representacions nadalenques més importants de la comarca del Solsonès.