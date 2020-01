El Solsonès posa les bases d'un projecte comú per combatre la violència de gènere

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Solsonès va presentar ahir davant del Consell d'Alcaldes les bases del seu projecte conjunt en el marc dels Pactes d'Estat contra la Violència de Gènere amb l'objectiu d'utilitzar les ajudes que reben els municipis d'aquest Pacte d'Estat en una estratègia comuna a escala comarcal per combatre la violència de gènere.

La tècnica del SIAD, Maribel Bella, va ser l'encarregada d'explicar les bases de la proposta anomenada «Fem impensables les violències contra les dones» als alcaldes que van assistir ahir a la seu del Consell Comarcal. La proposta està dividida en cinc línies diferents amb l'objectiu d'abastar el màxim d'àmbits que poden ajudar a combatre aquesta problemàtica. Les cinc línies sobre les quals es treballaran són l'educació infantil, els joves -ESO i batxillerat-, les dones, els homes i també els professionals.

De totes maneres, la intenció del SIAD és desplegar aquest 2020 tres d'aquestes línies per crear uns fonaments sobre els quals consolidar el projecte més endavant. D'aquesta manera, es treballarà des de Solsona en l'àmbit dels joves, des d'estudiants, professors i fins la família ja que és on hi ha tots els instituts de la comarca, exceptuant el de Sant Llorenç de Morunys. A la resta de municipis del Solsonès es potenciarà l'àmbit de les dones a través de material gràfic i audiovisual, entre d'altres. La tercera línia que es preveu desplegar aquest any és la dels professionals que es gestionarà des del Consell Comarcal.

Al final de gener es preveu conèixer quins ajuntaments s'adhereixen a la proposta per començar a dur a terme algunes de les accions previstes pel SIAD. Segons Bella, el cost del projecte per cada municipi, mai superaria l'import que reben els ens municipals destinats a aquesta matèria.