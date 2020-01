Animals de muntura als carrers solsonins per celebrar la festa de Sant Antoni Abat

Com cada any, ahir es va repetir als carrers de Solsona el ritual que comporta la festa de Sant Antoni Abat. Per un dia, els carruatges i els animals de muntura tornen a ocupar l'espai públic tal com ho feien abans de la invenció del motor, i van fer les delícies dels amants dels èquids i també dels solsonins més petits.

La festa, que continua avui a la tarda amb un campionat de botifarra a la sala polivalent (començarà a les 4 de la tarda) i el ball amb l'orquestra Cafè Trio a partir de dos quarts de set al mateix indret, va començar de bon matí amb un esmorzar amb coca i xocolata que va servir per reunir els participants. Després, acompanyats dels trabucaires i dels músics de Batxaranga Solsona, la comitiva es va dirigir a la catedral de Solsona, on el rector de la ciutat, Lluís Tollar, va presidir una missa en honor de sant Antoni, que va tenir l'acompanyament del Grup de Música de la Parròquia.

Posteriorment es van celebrar els actes centrals de la festa amb la cercavila pels carrers de la ciutat, la benedicció dels animals, a càrrec del mateix rector, i els Tres Tombs. Com ja és habitual, la benedicció es va fer a la plaça de les Hores (també coneguda com plaça del Ruc) davant una imatge de sant Antoni que és propietat dels veïns del carrer, els qui s'encarreguen de manera alterna d'elaborar les bosses de pa beneït que s'entreguen als participants a la benedicció i als mateixos animals que es beneeixen.

Pel que fa als Tres Tombs, se celebren a la plaça del Camp des de ja fa moltes edicions de la festa, però no sempre ha estat així. Fins a final del segle passat, l'acte dels Tres Tombs s'organitzava tradicionalment a la plaça de Sant Joan, però el fort pendent de la plaça i el terra de llambordes es transformaven en una pista de gel amb el fred de l'hivern, amb les conseqüents caigudes d'animals i genets.

Ahir, però, la temperatura a Solsona era benigna i va animar solsonins i forans a sortir al carrer i gaudir d'una festa que va continuar al Camp del Serra (al costat mateix de la plaça del Camp). Allà es va organitzar una exhibició d'habilitats amb carruatge i «La gran cagada», que, com el seu nom indica, premia el número on el cavall defeca.



Sant Antoni a la vall de Lord

Sant Llorenç de Morunys, la segona ciutat del Solsonès pel que fa al nombre d'habitants, també celebra aquest cap de setmana la festa de Sant Antoni Abat. Els piteus, però, van programar els Tres Tombs ahir a la tarda i avui se celebrarà la missa, a les 12 del migdia, i la posterior benedicció d'animals. Just abans de l'ofici religiós s'ha programat una demostració d'habilitats d'èquids.

En tancar l'edició del diari era prevista la celebració d'un gran ball de Sant Antoni al bar Jardí que amenitzarà el cantant Marc Anglarill.

Ja a la nit del divendres al dissabte, el grup local Els Tritons de la Vall va protagonitzar un concert, en aquest cas al bar 9Llohis.