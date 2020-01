Sant Llorenç de Morunys recorda la destrucció de la vila 197 anys després

Sant Llorenç de Morunys va fer dissabte un viatge en el temps per reviure la crema i el saqueig que va patir la vila fa just avui 197 anys. Poc més de 40 persones van gaudir de la visita guiada organitzada per l'associació cultural Vall de Lord, que va donar a conèixer el context de la destrucció de la ciutat, així com alguns detalls del tràgic episodi que els seus habitants van patir.

Fa gairebé dos segles a Espanya es va viure la guerra dels milicians entre els liberals, el Govern d'aleshores i creador de la primera constitució espanyola coneguda popularment com La Pepa, i els reialistes, que no acataven la constitució i solien ser els més conservadors. Per això, a les ciutats, on hi havia una societat més proletària, hi dominaven els liberals, mentre que a les zones rurals, més arrelades a la tradició, ho feien els reialistes.

L'origen del conflicte a Sant Llorenç de Morunys va ser quan el poble va destruir la làpida constitucional, una pedra o fusta en la qual apareixien escrits els deu elements principals de la constitució i, liderats pels eclesiàstics Roc Canal i Ramon Clavé, es van sublevar i, juntament amb reialistes d'altres municipis, van decidir prendre les ciutats de Solsona, Berga i Cardona, respectivament.

Això va provocar que des de Madrid i Barcelona es volgués aplacar els aixecaments que es vivien arreu de Catalunya. El general Antoni Rotten va ser enviat a la zona de la Catalunya Central, i va decidir incendiar i saquejar la vila de Sant Llorenç de Morunys per l'historial reialista de la vila.

Rotten va traçar un pla per dur a terme la seva missió i va reunir un exèrcit de 1.173 homes, 24 cavalls i dues peces d'artilleria destinats a una vila de només 1.300 habitants. A més, va dividir els batallons per barris amb l'objectiu d'optimitzar el seu atac. Els habitants de Sant Llorenç de Morunys van saber que Rotten es dirigia a la vila hores abans, i la gran majoria va abandonar les seves cases. Finalment, Rotten va arribar a la vila i la va incendiar i saquejar tota, exceptuant poc més d'una desena de cases de famílies que es van quedar a la vila, a més de l'església i la casa de la Mare de Déu dels Colls.

La vila va quedar en ruïnes i hi ha pocs elements que ajudin a recordar l'incendi, però en algunes cases encara es pot veure els materials improvisats amb què els habitants van construir les cases després de l'atac.