Els experts diuen que la tòfona necessita el cultiu per estabilitzar-ne la producció

La producció de tòfona depèn molt de les condicions meteorològiques, fet que implica que la seva producció d'un any per l'altre pugui variar considerablement. Els productors lamenten el difícil inici de temporada provocat per l'episodi de sequera que es va viure a Catalunya des de finals d'estiu així com l'episodi de pluges que va arribar posteriorment. Tot i així, el sector català ja treballa per donar estabilitat en la producció d'aquest preuat fong per potenciar el mercat de la tòfona produïda a Catalunya ja que moltes vegades s'aposta per les provinents de fora del país com a França o a Xina, i el cultiu del fong en pot ser una solució.

El tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalu-nya (CTFC) i membre de l'Associació de Productors de Tòfona de Catalunya, Daniel Oliach, confia que la temporada ara anirà millor, però assegura que és difícil que enguany s'arribi a la xifra de producció de l'any passat, que va ser de 3,8 tones. A més a més, destaca positivament que en els darrers dos anys s'està aconseguint estabilitzar la producció del fong i és una dinàmica que ha de continuar.

Ahir una plantació de Lladurs va ser l'escenari d'una trobada de productors de tòfona i cuiners d'arreu de Catalunya i del País Basc que comparteixen l'interès per aquest producte. Els experts Pere Muxí i Juan Martínez de Aragón van ser els encarregats de demostrar el procés de recollida als assistents amb l'ajuda de dos gossos ensinistrats. En una parcel·la de més o menys una hectàrea es van recollir prop de 4 quilograms de tòfona, el que demostra les possibilitats que ofereix el cultiu d'aquest fong respecte a la recollida silvestre que històricament hi ha hagut a Catalunya.

El cuiner Vicenç Fajardo, del col·lectiu de professionals de la cuina l'Empordanet, va voler donar valor a la tòfona catalana per ser un producte de territori amb una gran capacitat d'aromatització. A més, va destacar la importància que el mercat de la tòfona catalana es mantingui estable tant per producció com per qualitat perquè d'aquesta manera els compradors hi apostaran més.