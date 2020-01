Falta de subministrament elèctric i carreteres tallades al Solsonès per la nevada

La nevada d'aquesta nit i part del matí que ha caigut a la zona nord del Solsonès ha provocat algunes incidències als municipis del territori. La Coma i la Pedra, el municipi situat en el punt més alt de la Vall de Lord i on hi ha Port del Comte, no té subministrament elèctric des d'aquesta nit a la urbanització de l'estació d'esquí, però des de l'Ajuntament asseguren que Endesa ja hi està treballant per solucionar-ho. L'Ajuntament de La Coma i la Pedra assegura que a la zona de la urbanització hi han caigut uns 45 centímetres de neu, però a dos quarts d'onze del matí hi estava plovent.

Per altra banda, fonts del consistori expliquen que a primera hora del matí s'ha tallat la carretera que va de la Coma a Coll de Port per la caiguda d'un pal elèctric que les màquines llevaneus han trobat, un problema ja solucionat i la carretera torna a estar operativa. Quant a l'estació d'esquí, ha hagut de tancar per la mateixa avaria i la conseqüent manca de subministrament elèctric. Des de Port del Comte afirmen que durant la nit hi han caigut 70 centímetres de neu i que sembla que aquesta quantitat augmentarà durant el dia.

A Sant Llorenç de Morunys les precipitacions també han provocat una avaria que ha deixat sense llum el poble des de les 4 de la matinada fins més o menys les vuit del matí, a més d'una petita esllavissada a la carretera del pantà de la Llosa del Cavall, dos fets que segons l'alcalde del municipi, Francesc Riu, solen passar quan plou i són dues preocupacions del consistori piteu.

Pel que fa a la resta de la comarca, les carreteres principals estan totes netes i els ajuntaments ja treballen per retirar la neu de les secundàries afectades, sobretot al nord de la comarca. El transport escolar ha pogut desenvolupar el seu trajecte sense incidències.