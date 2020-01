Mossèn Lluís Tollar renuncia com a rector de Solsona enfrontat amb el Bisbat

Mossèn Lluís Tollar va presentar ahir la renúncia al Bisbat de Solsona com a rector de la ciutat i de les parròquies que hi estan associades. Diumenge ho va anunciar als feligresos en la seva darrera missa a l'esglèsia del Cor de Maria de Solsona, en què va assegurar, segons ha recollit NacióSolsona, que «ara no em sento estimat aquí al Bisbat» i que «quan et volen fer fora sí o sí i no poden entendre't, val més acabar al més aviat possible deixant el futur en mans de Déu» i va afegir que va ser una decisió difícil però que «és el millor per a mi en aquests moments i per a la parròquia de Solsona».

Preguntat per Regió7, el Bisbat de Solsona va confirmar ahir la renúncia de Tollar i va afirmar que el bisbe Xavier Novell, juntament amb els mossens Josep M. Montiu, Salvador Casafont i Lluís Grifells, cobriran provisionalment la plaça i compliran les funcions que ha deixat el ara ja exrector de Solsona mentre s'espera el nomenament oficial d'un nou rector, però no van donar cap explicació dels motius de la renúncia.

Tollar no va voler donar explicacions a aquest diari sobre la seva renúncia ni sobre com encararà el futur un cop ha abandonat la parròquia solsonina. Tot i això, en la missa va afirmar que ni ell mateix sabia encara el seu destí. Les desavinences entre ell i el Bisbat de Solsona que la seva renúncia ha fet públiques han sorprès els veïns de la capital del Solsonès preguntats per aquest diari.

Tollar es va convertir en rector de Solsona l'any 2011i va ser nomenat pel bisbe Xavier Novell amb l'objectiu de rejovenir el Bisbat solsoní, ja que en aquell moment tenia 36 anys i només en feia tres que era capellà. Va arribar en substitució de Lluís Grifells quan aquest es va jubilar i durant els 8 anys en què ha estat rector de Solsona ha viscut uns quants entrebancs com els conflictes amb l'Agrupament Escolta i Guia Pare de Claret l'any 2018 o amb Càritas Arxiprestal.

Nascut a Puig-reig el gener del 1975, l'exrector de Solsona té un destacat currículum acadèmic, i és diplomat en Ciències Empresarials per la FUB i llicenciat en Direcció i Administració d'Empreses per la UAB. Pel que fa al seu expedient canònic, Tollar va ser ordenat sacerdot pel bisbe Traserra el mes de desembre del 2008, després d'estudiar Filosofia i Teologia a la facultat de Teologia de Catalunya i a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma.