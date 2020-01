Port del Comte està tancat al públic perquè no té subministrament elèctric

L'estació d'esquí de Port del Comte ha rebut amb els braços oberts la llevantada d'aquests dies perquè el temporal s'ha traduït en una gran aportació de neu a les pistes. Tanmateix, el complex ha comunicat que, aquest dimecres al matí, de moment està tancada al públic per una incidència.

En concret, segons han informat a través de les xarxes socials, com a conseqüència dels efectes del temporal no hi ha subministrament elèctric, la qual cosa els impedeix fer funcionar les instal.lacions. En el mateix comunicat, Port del Comte ha concretat que fins a aquest dimecres la llevantada ha deixat a l'estació d'esquí gruixos de neu de fins a 70 centímetres.