L'Oficina Jove convoca una taula de regidors de Joventut dos anys després

Una de les activitats realitzades en el primer any de l'Oficina Jove

L'Oficina Jove del Solsonès i els regidors i regidores de Joventut dels 15 ajuntaments de la comarca es trobaran el proper mes de febrer per posar les bases de les relacions entre l'oficina i els diferents municipis per poder treballar conjuntament a l'hora de millorar la situació dels joves del Solsonès.

L'Oficina Jove ha fet arribar una enquesta a tots els municipis del Solsonès durant els darrers mesos amb l'objectiu de fer una diagnosi amb dues finalitats diferents. Per una banda, crear una taula de regidors, que feia dos anys que no es portava a terme en l'àmbit de la joventut, que en la primera sessió servirà perquè els regidors tinguin un contacte previ amb l'Oficina i la coneguin i alhora els polítics també ho facin entre ells. L'altra finalitat de la reunió és començar a treballar per tal d'impulsar projectes de cara al futur i dissenyar les accions que els ajuntaments puguin incloure dins dels seus plans locals de joventut de l'any 2021.

«Nosaltres ara tenim poc més d'un any d'existència i per això trobem necessari establir noves dinàmiques de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca», assegura la direcció de l'Oficina Jove del Solsonès, que destaca que la voluntat de l'entitat és fer aquesta trobada un cop a l'any i fer una diagnosi de les necessitats que té la comarca en cada legislatura.

«Les enquestes consisteixen en un seguit de preguntes per conèixer quines són les línies de col·laboració que hem d'establir i les seves necessitats», afirmen des de l'Oficina Jove i afegeixen que «d'aquesta manera ens podem fer una imatge del que necessiten els municipis» i treballar a partir d'això». Amb aquest projecte l'entitat vol crear una xarxa de treball d'àmbit comarcal i convertir-se en el punt neuràlgic de suport als joves del Solsonès.