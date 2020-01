La neu del temporal salva la temporada d'esquí del Port del Comte

Les nevades que ha portat el temporal Gloria han beneficiat les estacions d'esquí catalanes, que aquest cap de setmana han pogut obrir portes amb més quilòmetres de pistes esquiables. Una de les estacions més beneficiades per aquestes nevades ha estat el Port del Comte, al Solsonès, que ha passat de tenir el 20% de les pistes obertes fins a obrir el total dels 54 quilòmetres esquiables. El seu director, Albert Estella, ha indicat que la nevada del dimecres els ha "salvat la temporada". Altres pistes d'esquí com Port Ainé també han pogut obrir el 100% de l'estació, mentre que a Espot només hi ha dues pistes tancades per motius de seguretat. Per contra, l'estació de La Molina s'ha quedat sense subministrament elèctric aquest dissabte durant prop de dues hores.