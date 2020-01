La Diputació de Lleida reactiva un projecte de connexió del Pirineu a través dels camins

La Diputació de Lleida ha reactivat el projecte «Camins tradicionals del Pirineu» mitjançant el qual s'adequaran els camins intercomarcals del Solsonès, la Cerdanya, l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Noguera i el Conselh Generau d'Aran. El projecte complet preveu un pressupost de més de 2 milions d'euros.

L'objectiu d'aquesta operació és, en primer lloc, la creació d'una xarxa de camins tradicionals vertebradora de les comarques pirinenques que connecti els nuclis de població, dinamitzi la seva economia i relligui tots els territoris tot donant valor als recursos naturals i patrimonials. En segon lloc, es pretén dur a terme la restauració, adequació i valorització d'infraestructures relacionades amb els vials que acabin formant part de la xarxa. I en tercer lloc, es reforçarà aquesta xarxa amb la creació i promoció de productes turístics, que es posaran al servei dels agents econòmics locals.

Es tracta d'una iniciativa que ve d'anys enrere, però va ser el mes de juny passat quan la Diputació de Lleida va aconseguir el cofinançament necessari a través d'un fons FEDER per tirar-la endavant.

Així doncs, el Consell Comarcal del Solsonès ha activat de nou el projecte i dijous va aprovar, en la darrera sessió plenària, el conveni entre el Consell i la Diputació de Lleida que reflecteix que l'ens comarcal es farà càrrec d'un 25% del pressupost destinat a la comarca del Solsonès, que és de 364.000 euros, i per tant aportarà un total de 91.000 euros a través del Patronat de Turisme del que els municipis aportaran en funció dels camins que afectin cada terme municipal.

La iniciativa inclou actuacions en tots els camins de Gran Recor-regut (GR) del Solsonès, que són els que connecten la comarca amb les del voltant. Tot i això, els municipis d'Odèn, Pinós i Lladurs han aprofitat que es durà a terme la millora d'aquests camins per introduir en el projecte la creació de nous vials que formin un trajecte circular a través dels seus termes municipals que arribin a diferents espais visitables d'arreu del territori.

El conseller comarcal de Camins, Xavier Martorell, explica a Regió7 que el projecte «és una bona notícia per al manteniment dels camins ja que, sent una comarca de muntanya on ens agrada que la gent vingui a caminar, els hem de tenir en bones condicions. N'hi ha que es conserven gràcies a l'ajuda civil, com per exemple la del Centre Excursionista del Solsonès que en fa el manteniment, però una oportunitat com aquesta s'ha d'aprofitar», assegura Martorell, que, a més, destaca que el fet que es tracti d'una iniciativa intercomarcal reforça el territori del Pirineu.