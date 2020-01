La col·laboració per dur a terme l'Illa Cultural de Solsona a ple municipal

El primer Ple municipal de l'any a Solsona, aquest dijous a les nou del vespre, sotmetrà a votació el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Solsonès per regular la gestió de la subvenció del fons Feder de 746.000 euros destinada a finançar el 50 per cent de les obres de Cal Manel i Cal Metge Solé en el marc del projecte de l'Illa Cultural de Solsona.

Atès que els municipis només poden sol·licitar acollir-se al Fons europeu de desenvolupament regional a partir dels 20.000 habitants, ha estat el Consell Comarcal l'ens que ha tramitat la demanda de la subvenció. Cal Manel i Cal Metge Solé, edificis adjacents a la biblioteca, seran equipaments que aixoplugaran la Casa del Carnaval, un servei d'hospedatge i un espai de descoberta de Solsona amb un enfocament eminentment didàctic, entre altres usos turístics i culturals.

El Ple també votarà un conveni de col·laboració amb la cooperativa GEDI amb el qual es regula la cessió d'ús, per part de l'Ajuntament, de dos habitatges al carrer d'Antoni Gaudí per acollir fins a 15 joves migrats sols. A partir d'ara, a més del pis que ja s'utilitza per a aquest fi, GEDI n'habilitarà un altre, també de propietat municipal, per disposar de més espai. Aquest acord tindrà una validesa de deu anys.

Relacionada en part amb aquest punt, la corporació votarà una moció del Jovent Republicà i Esquerra Republicana per declarar Solsona municipi lliure de racisme. Entre d'altres, compromet l'Ajuntament a col·laborar amb la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència per garantir l'acollida digna i integradora de les persones joves migrades, elaborar un pla d'acollida municipal, i no pactar amb partits polítics de l'extrema dreta.

L'ordre del dia inclou també una modificació de crèdit per incorporar 70.000 euros per a la instal·lació de dos punts de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics a les places de Sant Roc i del Camp. La regidoria de Medi Ambient disposa d'un ajut de l'Institut Català d'Energia (Icaen) de la Generalitat per finançar la totalitat del cost. Aquests dos punts, que és previst estrenar abans de l'estiu, se sumaran a l'estació de recàrrega semiràpida i lenta que va entrar en funcionament el 2018 a l'aparcament de les Moreres a partir d'un conveni entre l'Ajuntament i Electra del Cardener Energia.