Mor als 100 anys Francesc Casafont, conegut com el 'Paco de l'Sport'

Francesc Casafont Fornell, conegut popularment a Solsona com el Paco de l'Sport, pel bar que va regentar durant molts anys, va morir dimarts, poques setmanes després d'arribar als 100 anys d'edat, el 7 de desembre.

Casafont era una persona molt estimada a la ciutat. Mostra d'això és que va ser la primera persona a qui l'Ajuntament va entregar un ram de flors i un diploma en el seu cent aniversari amb motiu «d'una vida exemplar com a solsoní compromès amb la preservació de la memòria col·lectiva de la ciutat».

El Paco de l'Sport sempre va treballar per preservar la memòria col·lectiva de la ciutat. És per això que l'any 2013 el Consell Comarcal li va atorgar el premi Signum per preservar els seus records sobre com es va viure la Segona República i la Guerra Civil a Solsona. El Centre d'Estudis Lacetans el va fer soci d'honor el 2013 pels mateixos motius.