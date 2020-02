L'Ajuntament cedeix dos habitatges per a l'acollida de quinze joves migrants

Solsona aposta de manera decidida per la lluita contra el racisme i la integració dels immigrants, en especial dels menors no acompanyats. D'una banda, el ple que es va celebrar dijous passat al vespre va aprovar per unanimitat una moció de Jovent Republicà i ERC per declarar la ciutat municipi lliure de racisme; i, de l'altra, també va aprovar per unanimitat la cessió de dos habitatges per poder acollir joves migrants sols.

L'Ajuntament de Solsona signarà un conveni amb la cooperativa d'iniciativa social GEDI pel qual el consistori cedeix per un període de 10 anys dos habitatges d'un mateix immoble i que permetrà l'acollida de quinze persones. Aquesta xifra suposa el doble de joves que fins ara ja vivien en un pis del mateix edifici i que resulta insuficient davant l'arribada de nous joves sense referents al territori. A més a més, l'habilitació d'un segon habitatge també garanteix l'atenció als joves migrants un cop han complert els 18 anys, de manera que s'evita que hagin d'abandonar el centre i s'estromqui el seu procés d'integració.

Per la seva banda, GEDI es compromet a fer obres a l'immoble perquè sigui habitable i a mantenir-lo en bon estat de conservació, alhora que garanteix que s'usarà exclusivament per a l'acolliment de joves migrants.

Els grups de l'oposició al consistori van votar favorablement a la proposta de l'equip de govern. Amb tot, Marc Barbens (Junts per Catalunya) va lamentar que no s'hagi previst «una vigilància permanent per veure el compliment del conveni per part de GEDI».

Al seu torn, Pilar Viladrich (CUP-Alternativa per Solsona) va mostrar la posició favorable del seu grup al conveni, però no es va estar de criticar «la progressiva mercantilització i mercantilització del tercer sector a Catalunya», en referència que l'acord no se signa amb la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) de la Generalitat sinó amb una empresa.

Finalment, Encarna Tarifa (PSC) va recordar que, a més a més de facilitar-los l'acollida, cal fer un seguiment dels menors no acompanyats en els àmbits educatiu i laboral.

Ciutat lliure de racisme

Pel que fa a la declaració de la ciutat de Solsona com a municipi lliure de racisme, l'acord, que es va aprovar per unanimitat, és la garantia d'un acolliment digne per als joves immigrats, l'elaboració d'un pla d'acollida municipal i l'aïllament institucional dels possibles partits futurs d'extrema dreta.