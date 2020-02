L'Ajuntament de Solsona decideix demanar la subvenció europea per a l'Illa Cultural

El Consell Comarcal del Solsonès i l'Ajuntament de Solsona signaran un conveni de col·laboració per tal de regular la gestió de la subvenció de 746.000 euros del fons europeu Feder i que ha de servir per finançar la meitat dels costos que suposaran els treballs d'acondiciament dels edificis de Cal Metge Solé i Cal Manel dins el projecte de l'Illa Cultural.

Així es va decidir en la darrera sessió plenària de l'Ajuntament, celebrada dijous passat al vespre, i va tenir el vots favorables de l'equip de govern d'ERC i de la representant del PSC, mentre que tant Junts per Catalunya com CUP-Alternativa per Solsona es van abstenir.

L'alcalde, David Rodríguez, va explicar la necessitat d'establir un conveni amb el Consell Comarcal perquè tan sols es poden acollir a les subvencions del fons europeu de desenvolupament regional els municipis a partir dels 20.000 habitants, una xifra superior al nombre d'habitants de la ciutat, que en el darrer cens del 2019 era de 9.094 habitants.

L'oposició es va dividir entre el vot a favor d'Encarna Tarifa, la representant del PSC, que el va justificar perquè «a Solsona no podem perdre una subvenció d'una quantia tan important»; i les abstencions dels tres representants de Junts per Catalunya i dels dos de la CUP.

Marc Barbens, portaveu dels nacionalistes, va explicar l'abstenció del seu grup perquè «veiem improvisació i uns terminis massa exigents». Per la seva banda, la portaveu de la CUP-Alternativa per Solsona, Pilar Viladrich, va lamentar que «s'hagi de cedir l'immoble a una altra institució» i considera que «es vol encaixar amb calçador una subvenció que, legalment, no ens correspon». A més a més, Viladrich va expressar «dubtes pel que fa a la gestió de l'espai».

Rodríguez va admetre que «haurem de córrer» pels terminis que exigeix la subvenció del fons Feder, però va recordar que el consistori encara pot buscar altres subvencions. Pel que fa a la cessió de l'immoble al Consell Comarcal, l'alcalde va defensar la col·laboració entre institucions.

Rodríguez va recordar que l'Ajuntament va engegar un procés participatiu per definir els usos futurs de l'Illa Cultural, i va retreure a Barbens la seva absència d'aquestes convocatòries.

Un projecte ambiciós

Els dos immobles són l'un a tocar de l'altre, al carrer Castell; i ambdós formen part, juntament amb la nova biblioteca municipal (en funcionament des del mes de juny de l'any 2015) de l'anomenada Illa Cultural. Per la magnitud de les obres i el seu corresponent finançament, el consistori solsoní, que és el propietari dels edificis que formen l'illa, sempre ha considerat que les obres s'haurien de fer en diferents fases; i, en aquest sentit, la biblioteca va ser la primera.

Es preveu que l'Illa Cultural aculli la Casa del Carnaval, un servei d'hospedatge i un espai didàctic de descoberta de Solsona, a banda d'altres usos encara per determinar.