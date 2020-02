Els carros musicals del Carnaval de Solsona no podran sonar passades les 11 de la nit

En el Carnaval de Solsona d'enguany l'Ajuntament de Solsona vol regular el funcionament dels anomenats carros musicals amb un ban d'Alcaldia que n'estableix les normes. D'aquesta manera es vol intentar conciliar la presència d'aquestes estructures mòbils amb equips de música que es construeixen algunes comparses amb el descans veïnal i el desenvolupament dels actes de la festa.

Així, l'horari d'ús dels carros s'estableix d'onze del matí a onze de la nit. Aquests vehicles no poden circular per la calçada de les vies externes al nucli antic i, a més, durant els trasllats previs i posteriors a la seva utilització, els equips de so hauran d'estar apagats.

Per tal de tenir un registre dels carros musicals existents, cada col·lectiu que en disposi s'haurà d'adreçar a l'oficina de la Policia Local per aportar les dades de la comparsa i de dues persones que es facin responsables de l'estructura que sortirà al carrer. En cas que s'incompleixin aquests punts la policia immobilitzarà el carro i se sancionarà qui el porti. Aquest ban arriba unes setmanes abans de la festa i després que l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona anunciés el setembre passat, tal i com va indormar Regió7, que retirava del programa el concurs «Carrus musicals», deixant clar que no es tractava d'una prohibició.

En el Ple ordinari de la setmana passada, l'alcalde i responsable de Governació, David Rodríguez, va avançar el contingut d'aquest ban. «L'obligació de l'Ajuntament és regular aquest tema. Esperem que tothom tinguem seny i sentit comú», va dir.

Marc Barbens, portaveu de Junts per Solsona, va instar el govern municipal a «no precipitar-se» i va constatar que «pot suposar una dificultat per a la Policia Local gestionar-ho». Per això va demanar fer d'aquesta propera edició «un Carnaval de transició» en aquest aspecte i que «no se sigui molt dur». Per contra, la portaveu de la CUP, Pilar Viladrich, va dir en el plenari que s'havia de demanar «més tolerància per aquells establiments que organitzen música en directe, però no per a la música enllaunada que molesta els veïns».