La població de Solsona continua en alça i s'apropa al seu màxim històric

La ciutat de Solsona manté el ritme de creixement de població dels últims anys i ja s'apropa a l'exercici amb més habitants de la seva història, que va ser el 2011 amb 9.477. Segons dades de l'Ajuntament, el nombre d'habitants a Solsona l'1 de gener del 2020 és de 9.338. Això significa un augment de l'1,26% respecte a la població de la ciutat d'ara fa un any, que, segons el consistori, era de 9.222.

Les dades confirmen la tendència de creixement de la població de Solsona des de l'any 2016, quan es va arribar al mínim d'habitants de la dècada amb 8.914 residents a la ciutat segons dades del consistori. Si la tendència es manté, en els propers anys es podria arribar al màxim històric d'habitants de la ciutat i superar la xifra de 9.500 persones. L'any què més persones empadronades hi havia a Solsona va ser el 2011, amb 9.477 habitants, però a partir d'aquell moment el padró va anar disminuint progressivament fins quedar per sota dels 9.000 habitants. La superació de la crisi i la millora econòmica que està vivint la ciutat han fet que aquest indicador augmenti any rere any des del 2016.

Pel que fa a naixements, durant l'any 2019 se n'han comptabilitzat un total de 98, el que significa un augment de 14 respecte a les dades del 2018 de l'Ajuntament. Es tracta d'un augment del 16,6% respecte de l'any passat, però tot i això no arriba al nivell dels anys 2016 i 2017, quan es va superar el centenar de naixements amb escreix. Les defuncions també han augmentat fins a les 91 morts, el que fa que el creixement vegetatiu de la població no justifiqui l'increment de població d'enguany. Això és degut que la crescuda del nombre d'habitants prové de gent que ha canviat de municipi i ha anat a viure a Solsona. Es tracta de 509 persones, mentre que els que han marxat són 319. Per tant, en aquest sentit hi ha un increment de població de190 persones durant l'any 2019.

Un altre element que ha fet augmentar el nombre d'habitants de Solsona és la xifra d'immigrants residents a la ciutat, que enguany també ha crescut el 7,35% i s'ha arribat a 1.475 persones de 57 països diferents, quan l'any passat hi havia hagut una caiguda de residents immigrants a la capital del Solsonès. Els dos països amb més representació són Marroc i Romania. En el cas del primer, la població ha augmentat en 37 persones i ha arribat als 555, mentre que a Romania, els seus habitants a Solsona han superat la barrera dels 500, i ja en són 510. Cap de les altres nacionalitats supera el centenar d'habitants. En tercer lloc hi ha Bulgària, amb 53, i després Ucraïna amb 42 i Veneçuela amb 34.

Tot i això, les dades que proporciona l'Ajuntament no són definitives. L'Institut Nacional d'Estadística (INE) publica el padró d'habitants oficial del primer dia de l'any a cada municipi quan aquest ja ha finalitzat, i durant aquest període hi sol haver una sèrie de modificacions que fan que les dades dels ajuntaments puguin variar. Tot i això, la diferència entre les dades de l'INE i les de l'Ajuntament de Solsona solen vorejar al voltant del centenar d'habitants, per tant es preveu una variació similar pel que fa a la població oficial de l'1 de gener d'enguany.