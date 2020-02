L'Ajuntament de Solsona canvia els senyals viaris del nucli antic per tòtems

Aquests dies s'estan retirant els últims senyals viaris vells del nucli antic de Solsona, sobretot aquells que prohibeixen l'estacionament i de places de càrrega i descàrrega. Han estat substituïts per tòtems situats únicament als accessos al centre històric i estèticament integrats en l'entorn que tenen validesa per a tot l'àmbit.

És una mesura que contribueix a netejar el nucli antic d'aquells elements més dissonants amb l'harmonia estètica de la zona. Amb tot, tal com recorda la Policia Local, cal destacar que «el fet que desapareguin senyals no significa que canviï la normativa viària». En aquest sentit, malgrat que no hi hagi el senyal corresponent, continua sense poder-se estacionar en els llocs que no estan expressament habilitats per fer-ho.

«Dins el nucli antic només es pot aparcar a les zones verdes d'estacionament limitat», es recorda. En l'horari comercial es pot fer ús d'aquestes places amb una durada màxima d'una hora i cal indicar-hi l'hora d'arribada mitjançant una tarja cronòmetre o bé una nota manual.

Els nous tòtems, que són de ferro corten amb planxa impresa, s'han instal·lat als portals del Pont, del Castell i de Llobera, als carrers de Sant Pau i de la Regata i la plaça de Palau. S'entén que «amb la informació d'aquests nous senyals els conductors ja queden advertits de les restriccions d'intramurs», explica la regidora d'Urbanisme, Rosó Barrera, responsable de l'actuació.