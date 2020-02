El Consell Escolar Municipal treballa per convertir Solsona en un territori educador

Una quarantena de persones del Consell Escolar Municipal de Solsona s'han reunit aquesta setmana a la seu de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona per tractar el futur de la ciutat en l'àmbit de l'educació dins i fora de l'horari lectiu.

La regidora d'Educació, Judit Gisbert, va presentar els fonaments del projecte d'Educació 360, que entén que l'educació va molt més enllà del temps lectiu. Per arribar al territori educatiu cal que hi hagi oportunitats educatives en diversos àmbits i franges d'edat, que l'accés a aquesta educació no sigui excloent ni generi desigualtats socials i que es faciliti el naixement de competències i vocacions que busca el teixit productiu local.

Els reptes als quals cal fer front són la poca oferta d'activitats orientades a despertar vocacions tècniques i d'oficis, la menor oferta existent per a majors de 12 anys, la dispersió de la informació sobre el ventall d'activitats, la desigualtat en les possibilitats d'accés a activitats esportives a causa del preu i el difícil retorn als itineraris formatius dels adolescents no interessats en el que s'ofereix.