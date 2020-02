La Vall de Lord treballa per crear una oferta turística en xarxa al territori

Una vintena de petites empreses de la Vall de Lord han començat a treballar en la creació d'una oferta turística en xarxa que té com a objectiu incrementar el turisme a la zona, especialment fora de temporada i entre setmana, que és quan el nombre de visitants és més fluix. En l'última sessió de les Jornades d'Ecoturisme organitzades per l'Associació de Turisme de la Vall de Lord i el consorci Leader, el passat dilluns, a la Biblioteca de Sant Llorenç de Morunys, es van posar les bases d'aquesta col·laboració, a partir d'un taller sota el guiatge de Teia Guix, de Co-emprèn, dedicada a fomentar la cooperació entre empreses, i l'ajuda de Judit Pardos, de l'empresa solsonina Raiels. Van participar-hi representants d'allotjaments, productors i artesans i responsables d'empreses organitzadores d'activitats de lleure i natura.

L'objectiu de la jornada era analitzar conjuntament les mancances que es detecten actualment i explorar les possibilitats de crear entre tots una oferta atractiva per a diferents grups de visitants, com les empreses, les famílies amb nens de 6 a 12 anys, els grups de sèniors o els joves actius d'entre 20 i 30 anys. A partir de les estratègies proporcionades per Guix, els participants van debatre en diferents taules com es poden crear paquets turístics (amb allotjament, activitats, visites als productors i restauració) que siguin atractius per a aquests grups de turistes.

Teia Guix va recomanar als participants de pensar en la col·laboració i la cooperació entre ells, encara que siguin competència, com a fórmules per aconseguir els objectius que es marquin, ja que és gairebé impossible que això pugui aconseguir-ho una empresa petita tota sola. I també els va receptar paciència. «Fer xarxa és un concepte senzill d'entendre, però difícil de posar en pràctica perquè es basa en la confiança dels col·laboradors i la confiança, vol temps», va explicar.

L'Associació de Turisme de la Vall de Lord assegura que el projecte continua obert a tots els interessats, que s'hi poden adherir contactant amb ells a través del correu electrònic info@lavalldelord.com o per WhatsApp al número 628 09 20 42. L'Associació ja està preparant una última sessió de les Jornades d'Ecoturisme, que encara no té data, però que debatrà sobre l'aprofitament turístic dels pantans i els rius.