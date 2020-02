Solsona instal·larà per primer cop un punt lila fix durant el Carnaval

Solsona introduirà enguany un punt lila fix durant el Carnaval, en el qual treballaran professionals de l'àmbit. Es tracta d'una iniciativa que ja es va dur a terme durant la darrera festa major, i l'Ajuntament i el Grup de Gèneres del Solsonès han decidit mantenir-la a causa del bon funcionament que va tenir i amb l'objectiu de millorar el servei per a la lluita contra la violència de gènere respecte al Carnaval del 2019.

Així, l'Ajuntament de Solsona crearà un punt lila fix que estarà situat a la Sala Polivalent dijous, divendres i dissabte del Carnaval, ja que és en aquella ubicació i durant aquests dies quan se celebraran els concerts més destacats de la festa. Tot i la introducció d'aquest element, el Grup de Gèneres del Solsonès continuarà fent la funció que va fer en l'edició de l'any passat amb el punt lila popular, donant un servei d'informació i conscienciació als assistents però sense tenir una ubicació determinada. Els voluntaris, gairebé tots de Solsona, estaran entre la gent i, com en altres ocasions, es podran localitzar perquè portaran una tela de color lila lligada al braç.

Enguany també s'introduiran altres novetats dins de la campa-nya organitzada pel Grup de Gèneres del Solsonès per a aquest Carnaval. Als carrers enramats s'hi col·locarà el logo de la campanya, que es diu «Taquem-nos de lila», on apareix un puny amb una taca d'aquest color, per mostrar que les comparses s'uneixen a aquesta iniciativa.

A més, en tots els bars que s'adhereixin a la campanya hi haurà col·locat un adhesiu que identificarà que el local forma part de la campanya i un full que explicarà el protocol a seguir en cas de veure o patir una agressió sexual.

El protocol contra agressions sexistes tindrà com a referència el punt lila fix de la Sala Polivalent, ja que és dins del recinte on és més possible que es produeixi algun intent d'agressió perquè hi haurà més gent acumulada. En el cas que alguna agressió es produeixi fora del recinte i la víctima no tingui l'entrada, ho podrà comunicar a algun treballador de seguretat, que li facilitarà l'entrada per arribar al punt lila fix.

Per la seva banda, els bars que s'adhereixen a la campanya ja han estat informats de com actuar en cas d'agressió sexual, per intentar contactar amb algun voluntari del punt lila popular o amb els Mossos d'Esquadra.

Pel que fa als voluntaris, ahir al vespre el Grup de Gèneres del Solsonès va organitzar una jornada de formació per saber com actuar en casos d'agressió sexual, així com conscienciar, sensibilitzar i crear una xarxa feminista a la ciutat i també a la comarca. A aquesta sessió hi van acudir unes 25 persones, que se sumaran a les que ja van participar en el punt lila popular l'any passat. En la formació s'explica als voluntaris el protocol que cal seguir, i també s'organitzen simulacions de possibles casos amb què es podrien trobar en la realitat. Aquest matí hi haurà una nova sessió de formació.