El nou servei d'acompanyament al dol de Solsona s'estrena amb un any pilot

La Biblioteca Carles Morató de Solsona va ser l'escenari de la presentació del nou servei d'acompanyament al dol que estrenarà aquest any els Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Solsona, juntament amb l'espai terapèutic Matís, que va néixer el 2016.

L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, i la directora de Matís, Montserrat Casas, van presentar el funcionament d'aquest nou servei que es posarà en marxa properament tot i que van assegurar que es tractaria d'un any de prova per veure les mancances del servei i poder-lo anar millorant durant l'any. També van afirmar que el cost de les primeres sessions el cobriran els Serveis Funeraris de l'Ajuntament.

El servei el durà a terme un equip de cinc dones que oferirà atenció a persones en procés de dol per la mort d'una persona estimada individualment, en família i, quan un centre escolar ho consideri necessari, per a grups de joves i infants en l'àmbit educatiu. A més, aquest servei col·labora amb la biblioteca, ja que aquesta oferirà un servei de préstec de llibres sobre el dol per a tothom que vulgui saber més del tema o per utilitzar-los en les sessions programades per als afectats. Durant l'any també s'organitzaran diverses xerrades i tallers per conscienciar la població sobre la importància d'aquest servei.

Rodríguez va mostrar-se satisfet de poder tirar endavant aquesta iniciativa i va assegurar que «la mort no és un negoci, és un servei fonamental que hem d'oferir a la ciutadania». També va donar importància a la funció d'aquest nou servei dient que «la mort forma part de la vida i l'hem de saber afrontar». L'acte va finalitzar amb una xerrada de la psicopedagoga Anna Maria Agustí, cofundadora de Grups d'Acompanyament al Dol de Lleida i coautora de diversos llibres sobre la temàtica.

També per millorar els serveis funeraris de la ciutat es va presentar dijous passat l'aplicació Solidalis per estar al dia de les defuncions del territori que cobreix el tanatori de Solsona.