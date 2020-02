El comitè del Centre Sanitari denuncia immobilisme per part de la direcció

El comitè d'empresa del Centre Sanitari del Solsonès denuncia que el Consell Comarcal, l'ens encarregat de gestionar el centre, no respon a les seves demandes de reunir-se amb l'objectiu de desbloquejar el conflicte que es viu al centre i que perjudica els treballadors que encara no han cobrat la part fixa dels augments retributius dels anys 2018 i 2019 ni les DPO (pagament per objectius).

El comitè assegura que el 17 de gener van demanar per escrit a la direcció del centre un dia per fer una reunió paritària. La direcció del Centre Sanitari va proposar reunir-se fa una setmana però l'assessora de Comissions Obreres (CCOO) del comitè, Helena Motos, no podia acudir-hi per motius laborals i es va optar per declinar la invitació.

Tot i això, el comitè lamenta que en les reiterades ocasions que s'han intentat posar en contacte novament amb el gerent del centre per concretar una nova data, aquest no estava disponible o no volia posar-se el telèfon i asseguren que això és una mostra d'immobilisme que no entenen. Fonts del comitè asseguren que ells només demanen diàleg i negociar però que mai reben resposta.

Per la seva banda, la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, assegura que la direcció del centre ja va proposar una data i que va ser el comitè qui la va rebutjar. A més, assegura que el fet que encara no s'hagi pogut concretar una reunió des del 17 de gener és una qüestió purament d'agenda i no de desinterès per solucionar un conflicte que afirma que no existeix, ja que s'ha anat pagant el que està acordat, que és l'1% dels augments retributius dels anys 2016, 2017,2018, 2019 i 2020.

El comitè d'empresa, però, assegura que com a mínim els falta cobrar un 6% més de la nòmina, tenint en compte tots els pagaments pendents des de l'any 2018.