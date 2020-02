La compra de les entrades per als actes del Carnaval provoca llargues cues

Els solsonins i solsonines ja fixen la mirada en la festa més emblemàtica de la ciutat, el Carnaval, que enguany arriba a la 50a edició. Els dies abans a l'inici del Carnaval l'organització posa a la venda tots els productes relacionats amb la festa així com les entrades dels diferents actes i això ha provocat que els últims dos vespres s'hagin vist grans cues al carrer del Castell del nucli antic on hi ha la botiga oficial del Carnaval de Solsona.

Les persones que feien cua davant de la botiga asseguraven que en altres anys sí que se solen formar cues els dies previs al Carnaval per fer les compres corresponents però que aquest any les cues eren més llargues.

La botiga va obrir per primer cop divendres i dissabte passat però només es permetia la venta als socis. Des de dilluns i fins a dimecres que ve exceptuant el cap de setmana la botiga està oberta a tots els veïns i veïnes de la ciutat i voltants. L'Associació de Festes del Carnaval explica a Regió7 que tant dilluns com dimarts es van formar cues a l'entrada del local abans de les set de la tarda, que és l'hora d'obertura, i que dilluns van haver de tancar a quarts d'onze de la nit per la gran quantitat de gent que hi va acudir quan l'horari oficial de la botiga determina que aquesta tanca a les nou del vespre.

En aquesta edició, com que es tracta d'una data especial i mantenint la tònica dels darrers anys, l'Associació de Festes del Carnaval ha volgut reforçar l'aspecte musical de la festa amb la inclusió als concerts d'artistes reconeguts dins del panorama català, amb el cantant terrassenc Miki Núñez, els cardonins Strombers i el grup barceloní de versions Bossonaya, el dissabte de Carnaval, el dia més potent de la festa, a la Sala Polivalent. Aquest fet, sumat als actes tradicionals com el Sopar Gras o el Ball de Disfresses, entre d'altres, i la resta de concerts per als quals s'ha de comprar entrada prèviament, han provocat que una munió de gent acudeixi a la botiga aquests dies per aconseguir els seus tiquets.

A part de les entrades dels diferents actes, els solsonins i solsonines també poden comprar altres productes relacionats amb aquesta festa com l'àlbum de cromos del Carnaval, que és una novetat d'enguany, contes infantils, llibres, CD i fins i tot peluixos dels gegants bojos.