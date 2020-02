El concurs d'Instagram del Carnaval de Solsona canvia els seus premis

El Concurs del Carnaval de Solsona a Instagram en la seva setena edició mantindrà el premi valorat en 130 euros però canviarà a què es destinen aquests diners. Així, el guanyador obtindrà un abonament per a l'edició del Carnaval de l'any que ve, un pack de cerveses artesanes La Boja (per a majors d'edat), un lot de productes agroalimentaris del territori i un parell d'entrades per a la visita guiada «Tasta Solsona». Aquesta és la principal novetat de la convocatòria, una iniciativa de la regidoria de Desenvolupament Local i l'Associació de Festes per fomentar la presència del Carnaval a les xarxes socials.

Qui vulgui participar al concurs ha de ser major de 16 anys, tenir un perfil públic o obert a Instagram, seguir els comptes @solsonaturisme i @carnavalsolsona i identificar les fotos amb les etiquetes #carnavalsolsona2020, #50CarnavalSolsona i #Solsonaturisme entre el 15 de febrer i l'1 de març. En cas que s'utilitzi una única etiqueta, la foto no es considerarà vàlida. També es recomana publicar un post per a cada foto, ja que en cas que se'n publiqui més d'una en un mateix post, només es valorarà la primera. Igualment, l'organització recorda que no es valoraran les imatges efímeres penjades a les històries.

El jurat, format per representants de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona i l'Ajuntament i professionals de la fotografia, escollirà les fotos finalistes en funció de l'originalitat i el valor artístic, identificatiu i genuí de la festa. Per resoldre el concurs, el 65 per cent de la puntuació es determinarà per votació popular a les xarxes socials fins al 15 de març. L'any passat en aquest concurs es va imposar una foto del castell de focs del dimecres de cendra per darrere la façana monumental de la ciutat firmada pel solsoní David Aubarell.