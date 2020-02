L'organització ja ha venut 800 exemplars de l'àlbum

Una de les novetats de l'edició d'enguany del Carnaval de Solsona és la publicació d'un àlbum de cromos que repassa les darreres 25 edicions de la festa més emblemàtica de la ciutat. L'organització del Carnaval explica que ja n'han venut més de 800 exemplars, el que demostra la implicació dels veïns i veïnes de Solsona en el 50è aniversari d'aquesta celebració.

Aquesta iniciativa repeteix el que es va fer en el 25è aniversari de la festa però amb una actualització dels cromos amb les edicions dels últims 25 anys. L'àlbum està dividit en diferents apartats relacionats amb el Carnaval solsoní, com l'arribada del Carnestoltes, la penjada i la despenjada del ruc o la baixada de boits entre d'altres.

L'organització destaca que la resposta a aquest projecte ha estat intergeneracional, ja que tant els joves com els grans estan omplint els àlbums. L'Associació de Festes del Carnaval de Solsona ha organitzat dues trobades per intercanviar cromos repetits des que es va anunciar l'àlbum el 21 de desembre passat i gent de totes les edats hi ha acudit amb l'objectiu d'aconseguir els 298 cromos que formen part de la col·lecció.

A més, s'han organitzat reunions clandestines entre veïns per intercanviar cromos. Tot i que alguns veïns ja estan a punt de completar-lo, encara hi ha cinc cromos que no es poden trobar enlloc perquè no es posaran a la venda fins al maig, ja que són els dedicats a l'edició d'enguany.

Tothom qui hagi completat l'àlbum i l'hagi validat a l'Oficina de Turisme de Solsona entrarà en un sorteig d'unes vacances en un creuer.