Solsona no va ser l'única ciutat catalana a prohibir les joies, però sí les falsificacions

Solsona va ser l'única ciutat de Catalunya que va prohibir les falsificacions de joies conegudes com a doblets al segle XIV i no l'ús de joies com a tal, una prohibició que era molt estesa arreu del ter-ritori, contràriament al que va publicar aquest diari en l'edició de dilluns.

Tot i això, pel que fa a Solsona, sí que estaven prohibides les imatges d'ocells als brodats per la seva relació amb el món de la cort però no ho estaven si apareixien en teixits, una mostra de la tensió que es vivia a aquella època entre els diferents estaments socials i que quedava reflexada en les lleis sumptuàries de cada zona.