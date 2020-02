El concurs d'Instagram del Carnaval de Solsona canvia els seus premis

La setena edició del Concurs del Carnaval de Solsona a Instagram mantindrà el premi valorat en 130 euros però canviarà a quina finalitat es destinen aquests diners. Així, el guanyador o guanyadora obtindrà un abonament per a l'edició del Carnaval de l'any que ve, un paquet de cerveses artesanes La Boja (per a majors d'edat), un lot de productes agroalimentaris del territori i un parell d'entrades per a la visita «Tasta Solsona» a càrrec de Solsona Experience.

Qui vulgui participar al concurs ha de ser major de 16 anys, tenir un perfil públic o obert a Instagram, seguir els comptes @solsonaturisme i @carnavalsolsona i identificar les fotos amb les etiquetes #carnavalsolsona2020, #50CarnavalSolsona i #Solsonaturisme entre el 15 de febrer i l'1 de març.

El jurat, format per representants de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona i l'Ajuntament i professionals de la fotografia, escollirà les fotos finalistes en funció de l'originalitat i el valor artístic, identificatiu i genuí de la festa. Per resoldre el concurs, el 65 % de la puntuació es determinarà per votació popular a les xarxes socials fins al 15 de març.