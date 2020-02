El CTFC crea un directori de productors de plantes aromàtiques i medicinals

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Cataluna (CTFC), a través del Grup de Plantes Aromàtiques i Medicinals i amb el finançament del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ha creat el primer directori de productors de plantes medicinals i aromàtiques de Catalunya, amb l'objectiu de donar visibilitat als productors catalans i que la indústria doni més importància als productes del territori.

«Fa més de 20 anys que treballem en el sector de la producció de plantes aromàtiques i medicinals, i a través del contacte amb la indústria consumidora i amb els productors hem vist que hi ha una manca d'informació i que ningú sap què està fent cadascú perquè la majoria són petits productors», explica Eva Moré, una de les impulsores de la iniciativa.

Moré apunta que actualment els majoristes d'herboristeria compren un 90% de productes de fora de Catalunya però que cada cop s'estan interessant més pel producte de proximitat. Tot i això, el problema del sector resideix en la manca de grans productors o cooperatives que assumeixin el paper d'organitzar una producció més gran i més variada que pugui interessar als majoristes o a la indústria a través d'empreses d'elaboració de cosmètics o d'aromes alimentàries, entre d'altres. Per tant, l'objectiu del directori és donar a conèixer els productors a aquestes empreses.

El CTFC ha creat el directori mitjançant l'encreuament de dades públiques i privades, a més d'una enquesta enviada a prop de 145 productors identificats d'arreu del territori català, dels quals finalment n'han respost 45, localitzats principalment a la província de Lleida (40 %), seguida de Tarragona (22%), Barcelona (20%) i Girona (18%). Del directori es desprèn que a Catalunya la principal producció és el cultiu a l'aire lliure (87%), tot i que també hi ha força recol·lecció silvestre (36%), i una gran part elaboren productes finals (58%).

Els 45 productors agrupen una superfície de 63 hectàrees de cultiu i 40 hectàrees de recol·lecció silvestre. Les principals espècies cultivades són la farigola, la sàlvia, l'orenga i el romaní; i en el cas de la recol·lecció silvestre predominen la farigola, el romaní, el saüc i l'herba de Sant Joan.

Pel que fa al Solsonès, no hi ha cap productor d'aquest tipus de plantes al directori malgrat que, com afirma Moré, «la comarca té un gran potencial».