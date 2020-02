Quatre productors mantenen viva la relació del Solsonès amb el vi

El Solsonès és una comarca que no està gaire relacionada amb la producció de vi, però hi queden algunes persones que encara treballen per mantenir viva la producció al territori. En total al Solsonès hi ha quatre productors que en comercialitzen. Es tracta d'Un Pam de Terra, Vinyes del Solsonès, Masia Tonicoll i Roc Falcon.

Un Pam de Terra és probablement la producció de vi més petita de la comarca, ja que només arriba a produir unes 300 o 400 ampolles d'una vinya de prop de 250 ceps. Tot i això, la característica més destacada del seu únic vi és la varietat que utilitzen, que és un panser que es va trobar en una vinya de Lloberola molt vella i que és molt poc coneguda. «Seria molt agosarat dir que és una varietat pròpia del Solsonès perquè d'algun lloc deuria venir abans d'arribar aquí, però realment la vam trobar en aquesta vinya i avui en dia no hi ha gaire gent que elabori amb aquesta varietat», explica Marcel Lleonart, productor del vi.

Lleonart va iniciar el projecte Femvi juntament amb Toni Llongarriu l'any 2015 amb la intenció de recuperar les vinyes que havien fet del Solsonès un territori amb molta tradició vinícola fins a l'arribada de la fil·loxera. «Tenim unes condicions climàtiques interessants i també tenim la càrrega històrica i romàntica del fet que abans teníem molta vinya, es va perdre tota i ara s'està començant a recuperar», apunta Lleonart sobre la situació actual de la producció de vi al Solsonès, i afegeix que «som una comarca amb una producció baixíssima però que a poc a poc es va incrementant. Quan nosaltres vam començar no hi havia ningú fent vi i ara som quatre». Lleonart també assegura que «mentre siguem una comarca que la gent no relacioni amb la vinya i esperi coses noves o diferents, tindrem demanda».

Un cas diferent és el de la Masia Tonicoll, que, tot i que té el celler a Pinell, té les vinyes repartides per diferents territoris amb denominació d'origen. Antoni Cuspinera, de la Masia Tonicoll, es mostra més pessimista i creu que «no hi ha gent que vulgui comprar vi del Solsonès expressament tret que vinguin a fer turisme a la comarca i ho aprofitin per comprar alguna ampolla». Per aquesta raó, Cuspinera explica que ell té les seves vinyes repartides pel Priorat, el Montsant, el Penedès i la Terra Alta i el que fa és portar-lo i fer-lo al Solsonès. «Jo soc l'únic que no fa vi del Solsonès», afirma.

També viu un cas diferent l'empresa Roc Falcon, que, tot i dedicar-se a la cria de falcons, també està començant a comercialitzar vi propi els darrers anys. El seu propietari, Harald Küspert, va decidir plantar una vinya com a afició fa més de 10 anys, però amb el pas del temps ha decidit comercialitzar el vi que n'obté. Küspert, originari d'Alemanya, va decidir importar varietats del seu país natal al Solsonès, ja que poden resistir les baixes temperatures que es donen a Odèn, i és que la de Roc Falcon és la vinya que es troba a més altura de la comarca i arriba als 1.300 metres. «Aquest any plantarem prop de 1.500 ceps més del nostre vi blanc perquè és del qual tenim més demanda», assegura Tate Mas, de Roc Falcon, i afegeix que l'augment de la demanda d'aquest vi és perquè està fet d'una varietat alemanya i que, per tant, és poc conegut aquí.

Pel que fa a Vinyes del Solsonès, el seu projecte consisteix a recuperar vinyes de la comarca (vegeu edició del 3 de setembre) i ja presenta els seus primers vins.